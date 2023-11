Москва взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате профмастерства — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сборная Москвы завоевала 215 наград на всероссийском чемпионате «Профессионалы» и стала лидером медального зачета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Ребята взяли 150 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых медалей, в том числе 36 наград на финальных соревнованиях в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю всех победителей и призеров. Это настоящий успех! Победа была не из легких», — написал Мэр Москвы.

На чемпионате свои профессиональные навыки продемонстрировали школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий. В этом году до финала дошли 687 конкурсантов из 62 регионов России. Москву представляли 177 человек.

«Ребята соревновались в 48 компетенциях, среди которых 3D-моделирование для компьютерных игр, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, изготовление прототипов, электромонтаж», — добавил Сергей Собянин.

В финале чемпионата прошел корпоративный зачет, в котором молодые специалисты представляли интересы индустриальных партнеров, таких как госкорпорации «Ростех», «Роскосмос», машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева и других. В нем московская команда заработала 16 медалей.

