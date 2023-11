Министерства экономики России и Белоруссии подготовили интеграционный пакет документов на 2024 – 2026 годы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели в Правительстве России очередное заседание Совета министров Союзного государства.

На встрече профильные ведомства подвели предварительные итоги реализации Союзных программ за 2021-2023 год, обсудили реализацию стратегии научно-технологического развития до 2035 года, миграционную политику, совместные проекты в сфере образования и культурно-гуманитарной области, а также интеграционный пакет документов на следующий период – с 2024 по 2026 год.

«За время исполнения Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства и 28 Союзных программ интеграционное взаимодействие между Россией и Белоруссией вышло на новый уровень. Это проявляется в условиях и возможностях, которые мы создаем для комфортной жизни людей и эффективной работы бизнеса», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Для ускорения интеграции в предпринимательской среде Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве, которое разрешает перевозки грузов и пассажиров по внутренним водным путям двух стран, а также соглашение о международных автомобильных перевозках, которое закрепляет договоренность о поэтапной отмене разрешительного режима транспортировки грузов и упрощении их экспорта в третьи страны.

«Для того, чтобы меры работали в обе стороны, российскому и белорусскому бизнесу мы постарались обеспечить равные условия для работы на рынке, – подчеркнул министр. – Между нашими странами действует Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и Соглашение о единых правилах конкуренции, унифицированы подходы по ведению бухгалтерского учета, введены единые ставки НДС и акцизов для бизнеса. Кроме того, компании из Белоруссии могут принимать участие в российских госзакупках под гарантии белорусских банков».

Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, призванный усилить наметившиеся тенденции и достигнутые результаты предыдущего периода.

Новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы.

Другая часть вопросов касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства.

«Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платежных систем, запуск работы объединенного рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества», – пояснил Максим Решетников.

Предполагается, что интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы главы двух государств утвердят и подпишут в ходе предстоящего заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

