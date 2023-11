Китай, Бразилия, Таиланд: в Москве рассказали о сотрудничестве со странами БРИКС+ в сфере моды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Международный рынок одежды и аксессуаров постоянно меняется, и сейчас в нем появились свободные ниши, которые потенциально могут быть заняты брендами из стран БРИКС+. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Примером заинтересованности государств в обмене опытом и укреплении позиций в этой сфере стал форум BRICS+ Fashion Summit, который открылся в Москве 28 ноября.

За последние два года столичные представители креативных индустрий выстроили и расширили сотрудничество более чем с 20 странами. Крупные проекты реализуются в сфере моды, а также в легкой промышленности и в кинематографе.

«Сегодня экспортная стратегия столицы сфокусирована на взаимодействии с дружественными государствами. Большой потенциал мы видим в укреплении партнерских отношений со странами БРИКС+. Программы сотрудничества уже дают первые результаты. Международный модный форум поможет развить успех и выявить новые перспективные направления для совместной работы», — отметила Наталья Сергунина.

В начале ноября прошла организованная городом бизнес-миссия в Пекин, Ханчжоу и Циндао. Московские компании встретились с представителями Ассоциации моды Китая и познакомились с зарубежными инструментами поддержки и продвижения локальных производителей.

Летом этого года состоялась деловая поездка в Бразилию. Вместе с игроками рынка и представителями ведомств столичная делегация обсудила взаимное участие в отраслевых мероприятиях. Готовность к сотрудничеству выразили Министерство культуры Бразилии, Департамент моды и креативной экономики Sebrae, Ассоциация текстильной и швейной промышленности и несколько крупных предприятий.

Представители более 30 стран станут участниками саммита модной индустрии в Москве

Полезным инструментом для развития международного партнерства в сфере моды и легкой промышленности стала онлайн-платформа «Центр материалов». Это первая в России интернет-площадка, которая объединяет дизайнеров и производителей материалов и фурнитуры из 11 стран.

Одним из крупнейших партнеров проекта «Центр материалов» является Турция. Московские компании провели переговоры с турецкими коллегами в сентябре, совместив бизнес-миссию в Стамбул с посещением крупнейшей в Европе выставки тканей, пряжи и текстильных аксессуаров Texhibition.

Кроме того, Москва заключила два значимых соглашения с Таиландом — с Агентством креативной экономики и Текстильным институтом. Столичная делегация провела 12 встреч с тайскими текстильными компаниями и трижды выезжала на фабрики. В результате были достигнуты договоренности о поставках образцов тканей и фурнитуры для «Центра материалов». Запланировано несколько крупных проектов и в сфере кино. Сегодня в Москве создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. Уже в следующем году его возможностями планируют воспользоваться кинематографисты из Индии.

