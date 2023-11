Исследовательские и карьерные перспективы: в Москве формируется сообщество молодых ученых

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичный Департамент образования и науки формирует сообщество молодых ученых Москвы. Задачи объединения — создание комфортных условий для работы ученых, расширение мер их поддержки, помощь в коммуникации внутри научного сообщества и с бизнес-структурами.

«Москва — современный мегаполис, и его развитие неразрывно связано с наукой. Разработки ученых становятся частью производств, сервисов и технологий столицы. Под девизом “Наука — Москве” сегодня в столице формируется сообщество активных, целеустремленных и неравнодушных молодых ученых. Уверен, это будет способствовать развитию коммуникации и диалога между научными коллективами города, производственными предприятиями и общественностью, а также вовлечению подрастающего поколения в науку. Для нас важно создавать условия для новых коллабораций молодых исследователей, поддерживать преемственность научных кадров, растить смену и поднимать наших школьников на тот уровень, когда они будут готовы заниматься наукой. Школьники нуждаются в наставниках, способных объяснить и продемонстрировать, что такое современная наука, готовых стать примером для подражания», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков.

Участником сообщества молодых ученых может стать как молодой исследователь, уже имеющий ученую степень, так и человек, который только планирует научную карьеру, — аспирант, студент и даже школьник. Для них разработали разные форматы вовлечения в сообщество.

Для экспертов

Отправная точка в создании сообщества — премия Правительства Москвы, которую вручают молодым столичным исследователям с 2013 года. Именно победа в премии становится «входным билетом» в сообщество молодых ученых. Такая награда присуждается за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий. За время существования премии ее лауреатами стали более 600 человек. В 2023 году молодые ученые подали почти 1,3 тысячи заявок на участие. Лауреатам будет присуждено 50 премий по два миллиона рублей каждая.

Для обмена опытом и идеями между лауреатами премии организован клуб молодых ученых. Это площадка для презентации новейших научных исследований и разработок, знакомств с ключевыми экспертами наукоемких отраслей и бизнес-проектами, а также для обсуждения запросов молодых ученых и совместного поиска решений. В этом году запланировано 10 встреч клуба. На них его участники рассматривают современные тенденции развития науки, возможности импортозамещения для экономики города и перспективы внедрения научных разработок в производство, в том числе в области искусственного интеллекта, передовых технологий в медицине, промышленности, био- и нанотехнологий, атомной энергетики.

Город — будущим ученым

Для развития профессиональных и личностных компетенций молодых столичных исследователей начал работу Университет молодого ученого. К участию в его мероприятиях приглашаются молодые ученые, студенты и аспиранты, только начинающие свой путь в науке. Слушателей ждут лекции, семинары, мастер-классы, тренинги и дискуссии, на которых они узнают, как построить академическую и преподавательскую карьеру, взаимодействовать с научным и бизнес-сообществом, работать с грантовыми фондами и о многом другом. Кроме того, программы помогут в развитии метанавыков: самоорганизации, мотивации подчиненных, управленческих и лидерских компетенций, эмоционального интеллекта. С программами университета можно ознакомиться на сайте сообщества.

Еще одним направлением работы сообщества молодых ученых станет развитие и популяризация научной деятельности в московских школах. Ребята и учителя смогут принять участие в программе «Научный акселератор». Для них пройдут лекции и мастер-классы. Кроме того, молодые ученые станут наставниками и консультантами для старшеклассников и педагогов, помогут им в разработке научно-исследовательских проектов, дадут советы по выбору темы исследований, расскажут, как совершенствовать, масштабировать и продвигать исследования. Программа мероприятий акселератора появится на сайте сообщества.

Кроме того, для участников сообщества предусмотрена серия выездных мероприятий. Так, молодые исследователи — лауреаты премии Правительства Москвы присоединятся к выездной школе научных лидеров в Сочи, которая запланирована в рамках конгресса молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус». По итогам выездных мероприятий сформируют предложения по поддержке молодых ученых и развитию научной деятельности в Москве. А в декабре студенты и аспиранты, в том числе победители научных олимпиад, конференций и форумов, смогут принять участие в выездных стратегических сессиях и мастер-классах в Подмосковье.

Программу «Формирование сообщества молодых ученых города Москвы» проводят столичный Департамент образования и науки и Корпоративный университет московского образования под эгидой Десятилетия науки и технологий в России.

О том, как принять участие в мероприятиях программы «Формирование сообщества молодых ученых Москвы», можно узнать на сайте объединения, а также в телеграм-канале «Научный телеграф».

Проведение мероприятий и реализация программ, способствующих развитию профессиональных компетенций молодых столичных ученых, в том числе школьников, интересующихся наукой, соответствуют целям проектов «Молодежь России» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

