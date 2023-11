Инновационные лаборатории для школьников и студентов «атомных» городов

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 ноября в городе атомщиков Сосновом Бору открылись сразу два новых образовательных пространства. Инновационные лаборатории в Центре развития творчества (ЦРТ) и две современные мастерские в Сосновоборском политехническом колледже. Они созданы на средства Росатома и Концерна «Росэнергоатом» в рамках проекта «Миссия: Таланты».

Эксплуатация беспилотных авиационных систем в лаборатории БПЛА,

инженерный дизайн CAD, изготовление прототипов, 3D-моделирование для компьютерных игр в лаборатории инновационных материалов, разработка виртуальной и дополненной реальности в лаборатории VR/AR, а еще лаборатория робототехники и IT-лаборатория — все эти инновационные технологии уже сейчас доступны для школьников Соснового Бора.

Новые современные мастерские по направлениям: «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» и «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» готовы принимать студентов Сосновоборского политехнического колледжа.

Директор центра развития творчества Светлана Жукова рассказала: Ежегодно в ЦРТ занимается более 2500 детей и 80 процентов детей посещает кружки бесплатно. Одной из важных задач, стоящих перед коллективом Центра развития творчества, является решение задач ранней профориентации. Для города атомщиков, важно, чтобы дети получали качественное образование и возвращались в родные места .

Ленинградская АЭС заключила открытое партнерское соглашение о взаимодействии в рамках проекта «Миссия: Таланты». Участниками соглашения стали: Политех, РГПУ им. А.И. Герцена, ЛЭТИ, комитет образования Ленинградской области, Администрация Сосновоборского городского округа и Ленинградская АЭС.

Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда отметил: «Такое взаимодействие будет способствовать повышению мотивации выпускников к высокой успеваемости, участию в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства для получения возможности дальнейшего поступления по определенным профессиям в Политех, ЛЭТИ, РГПУ им. А.И. Герцена и трудоустройству в соответствии с квалификацией на Ленинградскую АЭС».

Проект «Миссия: Таланты» реализуется в Росатоме с 2020 года. Основная цель — это развитие кадрового потенциала жителей в городах присутствия предприятий атомной отрасли.

«Росатом является драйвером развития отрасли в мире. Он ключевой партнер нашего университета по многим направлениям и нам очень приятно, что работа с молодежью занимает в программе развития корпорации важное место, — подытожил и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов. — Уверен, что уже в ближайшее время мы сможем увидеть результаты приема на профильные направления университета, в том числе, в филиале в Сосновом Бору».

В ближайших планах — подготовка преподавателей и целевой прием в вузы, в том числе, работа с выпускниками по целевому приему в университет. А также взаимодействие в совместных научных проектах и производственных практиках.

