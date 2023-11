Игра в любое время года: в новом парке на юге Москвы появился спорткластер с футбольными полями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Спортивный кластер создали в ходе благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы. Его центральными элементами стали пять футбольных полей. Они расположены в восточной части парка — в районе 21-го километра МКАД, на месте гаражей. Это вторая по величине многофункциональная спортивная зона, первая создана у станции метро «Зябликово».

«В восточном спортивном кластере размещены одно большое и четыре тренировочных футбольных поля. Они созданы по просьбе префектуры, в соседних районах более сотни человек играют в футбол. Площадь игрового поля превышает шесть тысяч квадратных метров. Размер двух тренировочных площадок составляет по 2847 квадратных метро, а двух других — по 1728. Верхний слой покрытий выполнен из искусственной травы в соответствии с требованиями к покрытиям футбольных полей. Такие площадки неприхотливы и долговечны, и, что немаловажно, по своим ощущениям они максимально соответствуют натуральному газонному покрытию. Но безусловно, главное преимущество искусственных покрытий — возможность проведения спортивных мероприятий в любое время года. Искусственный газон также хорошо обеспечивает сцепление с обувью, создает необходимую амортизацию при беге, за счет чего создается ощущение, что игра проходит на натуральной траве», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Кроме того, в этой части парка размещена многофункциональная спортивная зона для обучения и занятия паркуром. Установленное здесь оборудование со множеством углов, несколькими типами поверхностей для прыжка, приземления и баланса позволит провести эффективные занятия для трейсеров всех уровней.

Рядом находится многофункциональный тренировочный комплекс, где можно выполнять разные упражнения с собственным весом. Здесь есть рукоходы, турники и рукоятки для подтягиваний, стойки с петлями, скалодром, тренажер для кистевого хвата, мишень для медицинских мячей, а также 12 тренажеров для силовых упражнений на разные группы мышц. Здесь же размещен детский спортивно-игровой комплекс. В него входят поручни для поднятия, сетчатый мостик, турники, перекладины и скалодром.

В зоне воркаута установлены тренажеры для занятий фитнесом, стойки с боксерскими грушами, а также организована универсальная площадка для игры в баскетбол или волейбол.

В детской зоне можно найти спортивно-игровой комплекс со спиральными лестницами, круглыми турниками, тренажерами для развития координации и равновесия стенами-скалодромами и местами для отдыха. А еще на площадке размещены сетка для лазания, круговые качели, полоса препятствий, комплекс из четырех скрепленных между собой многоугольников со скалодромными зацепами и тарзанка.

Через дорожку находится еще одна воркаут-зона с тремя спортивными комплексами и стойками с боксерскими грушами. Здесь могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья.

