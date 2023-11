Дмитрий Вольвач: за 8 месяцев 2023 года промышленное производство в странах ЕАЭС увеличилось на 3,5%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в работе пленарного заседания XI Ежегодного Международного Форума «Евразийская экономическая перспектива – 2023», который 28-29 ноября проходит в Санкт-Петербурге.

В этом году круг вопросов для обсуждения весьма широкий. В их числе – развитие международной валютно-финансовой системы в Евразии, особенности функционирования энергетических проектов и хабов в евразийском регионе с акцентом на новые партнерства, эволюция цифровой повестки ЕАЭС и подготовка кадров для туристического сектора экономики Большой Евразии.

В рамках пленарного заседания участники форума обсудили не только то, как странам ЕАЭС удается адаптироваться к внешнеэкономическим ограничениям, но и очертили перспективы следующих этапов развития евразийского экономического пространства до 2030 года и на период до 2045 года, определили ключевые параметры самоидентификации Большой Евразии.

«За 8 месяцев 2023 года взаимная торговля стран-участниц ЕАЭС выросла на 8,9%, в стоимостном выражении – c 4,1 до 4,5 трлн рублей. Промышленное производство увеличилось на 3,5%. При этом объемы выпуска в обрабатывающем секторе возросли на 7%.

В целом за последние 7 лет прирост в отрасли составил почти 17%, – привел данные Дмитрий Вольвач. – Союзу также удалось выйти на траекторию стабильного роста ВВП. За 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3% по сравнению с прошлым годом».

В условиях усиления тенденции к наращиванию сотрудничества в рамках крупных экономических регионов, именно ЕАЭС, по словам замминистра, географически расположенный в самом «сердце» региона, обладает значительным потенциалом для того, чтобы стать одним из центров формирования интеграционного контура Большой Евразии.

«Одной из ключевых целей Большого Евразийского партнерства является недопущение необоснованной сегментации международных экономических контактов на континенте, их распада на отдельные, плохо стыкуемые между собой, блоки и конструкции, которые могут создать дополнительные риски для ведения общей хозяйственной деятельности», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Приоритетные направления сотрудничества в рамках реализации концепции Большого Евразийского партнерства напрямую коррелируют с договоренностями, которые страны ЕАЭС зафиксировали в новом стратегическом документе «Евразийский экономический путь» – Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза до 2030 и 2045 года.

Речь идет о совместной работе стран Союза по обеспечению технологического суверенитета, цифровизации, формированию общего электроэнергетического рынка, развитию независимой финансовой инфраструктуры и бесшовной транспортно-логистической инфраструктуры евразийского региона.

«Одной из основных задач, отраженных в Декларации, является сопряжение инфраструктурных возможностей государств – членов ЕАЭС с соседними странами, международными организациями и интеграционными проектами для создания общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства, – отметил замминистра. – От того, насколько наши страны смогут объединить усилия в совершенствовании общих механизмов устойчивости к внешним угрозам и кризисам, и будет зависеть самоидентификация Большой Евразии».

В пленарном заседании также приняли участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Генеральный секретарь-руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрий Кобицкий, Государственный секретарь Постоянного комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Председатель Исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и другие участники.

