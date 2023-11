День Самарской области пройдет 30 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

День Самарской области откроется утром в четверг, 30 ноября, в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Самарская область – один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». Компания в регионе представлена мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя: научное и проектное сопровождение нефтедобычи, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, производство продукции нефтехимии, масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть.

Предприятия «Роснефти», являющиеся крупными работодателями Самарской области, обеспечивают рабочими местами более 25 тысяч человек.

НК «Роснефть» является крупным налогоплательщиком региона. Сумма налоговых отчислений предприятий самарской группы в региональный бюджет за последние 3 года составляет 38 млрд рублей.

Компания реализует крупные социальные и инфраструктурные проекты в Самарской области. С 2014 года между НК «Роснефть» и Правительством региона действует соглашение о сотрудничестве. При участии «Роснефти» в Самаре построены бассейн и самый крупный спортивный объект столицы региона – Дворец спорта, включающий арену с трибунами на 5 тысяч зрителей и специализированный керлинг-центр на 4 дорожки. В Сызрани, Новокуйбышевске и Отрадном построены первые в этих городах ледовые арены. Также при поддержке компании «Роснефть» построен современный детский сад в Новокуйбышевске и Похвистневском районе, открыта детская школа искусств в Отрадном, проведена масштабная реконструкция зданий школ в Новокуйбышевске и Сызрани, химико-технологического техникума в Чапаевске, создан современный научно-исследовательский комплекс лабораторий в Сызранском филиале СамГТУ.

В церемонии открытия Дня Самарской области примут участие представители «Роснефти» и властей региона.

В ходе тематического дня посетителей павильона Компании ждет яркая культурно-развлекательная программа.

На экспозиции выступят государственный академический русский народный волжский хор имени Петра Милославова, творческий дуэт «Кирилл да Марья», а также виртуозы-баянисты мирового уровня – группа «Баян Микс».

Кроме того, гости выставки смогут познакомиться с экспозицией «Рыбное богатство Волги», созданной при участии лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. В ней представлены изображения ценных пород рыб, занесенных в Красную книгу России. В легкой и познавательной форме участники услышат рассказ о водных обитателях, получат в подарок буклет о редких видах рыб, живущих в великой русской реке Волге, а также смогут принять участие в мастер-классе по росписи речной гальки.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Об основных событиях дня Самарской области в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы можете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона «Роснефти» – по графику выставки.

Справка: Проекты НК «Роснефть» в Самарской области: Разработку месторождений и добычу нефти и газа в регионе осуществляет «Самаранефтегаз», на долю которого приходится более 70% всего объема нефтегазодобычи в Самарской области. В этом году компания добыла 1,3-миллиардную тонну нефти. В настоящее время на балансе «Самаранефтегаза» 136 месторождений. Ежегодная добыча нефти составляет около 10 млн тонн, обеспечивают ее почти 3 тысячи скважин. Самарская область занимает второе место в Российской Федерации по объему переработки нефти. «Роснефти» принадлежит три крупных нефтеперерабатывающих предприятия в регионе – Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и Сызранский НПЗ. В совокупности эти заводы перерабатывают 22 млн тонн нефти в год, производят более 40 видов продукции, выпускают более 10 млн тонн бензинов и дизтоплива Евро-5, а также более 300 тыс. тонн высококачественного дорожного битума. Новокуйбышевский завод масел и присадок – крупнейший производитель присадок в России и основная площадка развития выпуска современных смазочных материалов «Роснефти». Новокуйбышевская нефтехимическая компания производит более 30 видов продукции общим объемом более 800 тыс. тонн в год и является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы. Новокуйбышевский завод катализаторов специализируется на производстве отечественных катализаторов. Здесь запущен первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов. Наработано более 20 опытно-промышленных партий различных видов катализаторов. Установкой регенерации катализаторов переработано 8500 тонн катализаторов с крупнейших НПЗ России. Кроме этого, в регионе осуществляют деятельность газоперерабатывающие предприятия – Отрадненский ГПЗ и Нефтегорский ГПЗ. В научно-проектный блок «Роснефти» Самарской области входят три крупных института: «СамараНИПИнефть», «Самаранефтехимпроект» и Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке. Самарские научные институты «Роснефти» имеют более 60 патентов на изобретения и рационализаторские предложения. В регионе также широко представлена розничная сеть Компании – на территории Самарской области находится 77 АЗК «Роснефть».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

29 ноября 2023 г.

