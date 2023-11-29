Город одобрил реализацию четырех промышленных масштабных инвестиционных проектов

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город принял решение о предоставлении инвесторам более девяти гектаров земли для реализации четырех промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Благодаря этому в городе появятся предприятия строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В конце сентября — октябре 2023 года город одобрил реализацию четырех масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых возведут промышленно-производственный комплекс, а также новые промпредприятия по выпуску медизделий, строительных материалов и упаковки. Общая площадь новых производственных объектов превышает 92 тысячи квадратных метров. Под строительство производств инвесторам без торгов в аренду предоставят более девяти гектаров земли в разных районах города. Там смогут трудоустроиться около 1,5 тысячи человек», — рассказал заммэра.

В ТиНАО вблизи поселка Спортбазы на земельном участке площадью четыре гектара инвестор возведет завод по изготовлению сборных железобетонных конструкций для строительства жилых зданий. На предприятии будет создано свыше 340 рабочих мест. В Митине построят завод по производству упаковки, где организуют более 50 рабочих мест — под этот проект выделят 0,98 гектара. В Зюзине на участке около одного гектара появится предприятие по созданию рентгенологического оборудования на 50 рабочих мест.

«В Молжаниновском районе инвестор построит промышленный комплекс, где смогут разместиться около 10 компаний-участников по производству одежды, мебели, медизделий, инструментов и другой продукции. Комплекс будет расположен на земельном участке площадью около 3,4 гектара. Планируемый объем инвестиций в реализацию этого проекта — 4,2 миллиарда рублей. Здесь сможет трудоустроиться одна тысяча человек», —добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Выделение земельных участков под возведение новых производственных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, а также способствует появлению новых рабочих мест рядом с домом. С марта 2022 года земельные участки предоставляются в аренду за один рубль в год.

«Для строительства предприятий город предоставит без торгов четыре земельных участка. Договоры аренды будут заключены на пять лет. В течение этого времени инвесторы должны завершить возведение производства медизделий на Балаклавском проспекте площадью 15 тысяч квадратных метров, упаковки — на улице Барышихе, площадью 7,8 тысячи квадратных метров, стройматериалов — в поселении Щаповском ТиНАО, площадью 32 тысячи квадратных метров, и промышленно-производственного комплекса — на Новосходненском шоссе, площадь которого составит 38 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице реализуется 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Благодаря им будет создано больше 52 тысяч рабочих мест.

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