Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице чистят крыши жилых домов от снега и льда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих работах задействовано более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков», — отметил Петр Бирюков.

Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями для безопасности пешеходов. Жителей столицы просят быть внимательнее и не заходить за указатели.

Городские службы также непрерывно мониторят состояния улично-дорожной сети и продолжают очистку от снега дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Кроме того, в цикличном режиме проводится сплошное механизированное подметание и противогололедная обработка проезжей части и пешеходных зон.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI