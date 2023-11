В столице открылся рыбный мегарынок «Москва — на волне» — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 500 наименований рыбы и морепродуктов можно приобрести на специализированном рынке «Москва — на волне». Новое место притяжения в районе Косино-Ухтомский открыли Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

«В большинстве мировых городов есть крупные рыбные рынки. В Москве такого рынка не было. Как обычно, такие рынки пользуются огромной популярностью у людей. Мы надеемся, что новый мегарынок, который мы открыли в Москве и в котором будет представлено около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей, также будет пользоваться популярностью у москвичей. Это дополнительные возможности, чтобы привезти и продать здесь качественную рыбу. Спасибо огромное Министерству сельского хозяйства, Агентству рыбной промышленности. Они помогали создать логистическую цепочку и запустить это прекрасное мероприятие», — отметил Мэр Москвы.

Рынок «Москва — на волне»

Специализированный рыбный рынок «Москва — на волне» расположен по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2 а. Рядом находятся станции метро «Косино» и «Лермонтовский проспект». Комфортные торговые места оснащены современными аквариумами, холодильным и другим инженерно-технологическим и торговым оборудованием.

Покупатели могут приобрести здесь живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую рыбную продукцию. Ее поставляют 34 ведущих отечественных промысловых и рыбопромышленных предприятия из 17 регионов Российской Федерации, среди которых Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Хабаровский и Камчатский край, республики Крым и Саха (Якутия). Они ведут добычу рыбы в трех океанах и 13 морях.

На рынке, помимо продажи рыбы и морепродуктов, организовано и собственное производство под зонтичным брендом. В специализированном цеху площадью 900 квадратных метров выпускаются вакуумированная рыба и морепродукты с сохранением полезных свойств и увеличенным сроком годности, консервированная продукция, вяленая, сушеная, соленая рыба и морепродукты с увеличенным сроком годности, маринады, приготовленные по собственной рецептуре, и полуфабрикаты, а также продукция из сырья шоковой заморозки.

«У нас есть задача, поставленная Президентом, по популяризации потребления рыбы. И вот этот прекрасный комплекс — это первый шаг для того, чтобы мы более популярной сделали нашу отечественную рыбу, — сказал Дмитрий Патрушев. — Мы, со своей стороны, будем обеспечивать объемы продукции, чтобы рыба и морепродукты сюда поступали, здесь перерабатывались, и москвичи и гости города смогли бы покупать доступную рыбную продукцию по доступным ценам».

Аппетитные блюда из рыбы и морепродуктов можно попробовать в традиционной для современных рынков зоне фуд-корта на 126 посадочных мест. Повара с удовольствием приготовят для посетителей блюда из купленных на рынке ингредиентов.

В зоне мастер-классов гости могут принять участие в кулинарных уроках по приготовлению изысканных блюд из рыбы и морепродуктов, а также в других просветительских и культурно-развлекательных мероприятиях.

