Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Масштаб образовательных программ и направлений обучения первого университета России был представлен на 34 стендах. В экспозицию также вошли разделы, посвященные университетской науке, приему иностранных граждан, дополнительным образовательным программам, олимпиадам и конкурсам, проводимым СПбГУ. Гости также узнали о спортивных достижениях универсантов, стипендиальных программах, общежитиях Университета.

За прямой трансляцией мероприятия в интернете следили около 3000 зрителей.

В главном конференц‑зале кампуса прошла встреча абитуриентов с первым проректором по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александром Бабичем. «В следующем году Санкт‑Петербургский университет празднует 300‑летний юбилей. Это первый классический университет в России, основанный императором Петром I. В настоящее время Университет является ведущим мировым научно‑образовательным центром, предоставляющим своим студентам большие возможности для получения качественного образования и для занятия научной деятельностью», — отметил Александр Вячеславович.

Также он рассказал о преимуществах обучения в СПбГУ, проводимой профориентационной работе, региональных проектах и дополнительных возможностях для поступающих, таких как олимпиады и целевое обучение.

Поступить в один из лучших университетов России и мира, конечно, непростая задача. Получить особые права или дополнительные баллы для поступления можно, например, поучаствовав в многочисленных интеллектуальных соревнованиях, проводимых Университетом: Олимпиаде школьников СПбГУ, Олимпиаде по технопредпринимательству «ТехноОлимп» и многих других. Первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич

«При этом обратите внимание на то, что по подавляющему большинству образовательных программ Университетом не проводятся дополнительные вступительные испытания, а следовательно, чтобы поступить в Университет, вам нужно просто хорошо сдать Единый государственный экзамен. Поэтому готовьтесь, сдавайте ЕГЭ, и у вас все получится», — вселил уверенность в будущих абитуриентов первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

Об особенностях приема в Санкт‑Петербургский университет в 2024 году рассказал заместитель первого проректора по молодежной политике и организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии Александр Хуршудян.

В программу Дня абитуриента вошли презентации образовательных программ, от менеджмента и лингвистики до прикладной физики и математики. Специалисты отвечали на самые разнообразные вопросы будущих абитуриентов и проводили консультации.

Одно из востребованных направлений дня — менеджмент. Как отметили специалисты отдела по организации приема по направлению «Менеджмент», будущие абитуриенты очень мотивированы и осознанно ставили вопросы: как получить дополнительные баллы при поступлении, какие карьерные перспективы ждут выпускников и как подготовиться к вступительным испытаниям? Те, кто выбирал направление «Менеджмент», интересовались возможностями прохождения практики в крупных российских компаниях, в том числе в формате индустриальных стажировок, а также программами обмена с международными школами‑партнерами для прохождения включенного обучения.

Карьеру управленца для себя рассматривают не только старшеклассники, но и студенты смежных специальностей, выбирающие продолжение высшего образования в магистратуре. Так, будущий экономист, студент 4 курса СПбГУ Максим Горкавцев поделился выбранными направлениями. «Я учусь на 4 курсе, и мне пора задумываться о магистратуре, — рассказал Максим Горкавцев. — О ВШМ СПбГУ я был наслышан ранее — репутация делает свое дело. Меня заинтересовала программа корпоративных финансов (Master in Corporate Finance, MCF) и те возможности, которые предоставляет программа. В первую очередь это международная сертификация. Также было интересно больше узнать об особенностях поступления в следующем году».

«Само по себе управление человеческими ресурсами, компанией и организация процессов — достаточно интересное направление для любого студента, который планирует свою карьеру в управлении или хочет создать собственное предприятие», — поддержал сокурсника Алексей Пахомов, который рассматривает для себя новое направление именно как инструмент профессионального роста.

В рамках деловой программы было проведено 10 мероприятий (лекции, мастер‑классы), которые суммарно посетили около 500 человек.

На Дне абитуриента СПбГУ все желающие смогли принять участие в мастер‑классе студентов Университета по авиамоделированию, а также прослушать лекции от Студенческого научного общества СПбГУ, Erasmus Student Network at Saint Petersburg State University и GR‑клуба СПбГУ. Для тех, кто еще не определился с будущей профессией, был организован профориентационный мастер‑класс.

Примета времени — виртуальные технологии. Помимо туров по зданию Двенадцати коллегий, парку современной скульптуры, музею Владимира Набокова и кампусу «Михайловская дача», абитуриентам были представлены VR‑тренажер для публичных выступлений и проект «общежитие мечты» в Minecraft. Несмотря на игровую форму, данные проекты несут важную обучающую функцию и активно внедряются Научно‑образовательным центром «Цифровые технологии в образовании» Высшей школы менеджмента СПбГУ.

«С помощью VR‑тренажера мы помогаем нашим студентам смоделировать будущее выступление перед публикой и отработать множество нюансов, от визуального контакта с аудиторией, до слов‑паразитов. При этом публика может по‑разному реагировать на вашу речь, что также дает спикеру обратную связь и позволяет улучшить свои навыки коммуникации, — рассказала Татьяна Марфина, менеджер проектов НОЦ “Цифровые технологии в образовании” ВШМ СПбГУ. — А формат проведения деловой игры в Minecraft на самом деле отличная возможность на практике отработать навыки управления проектами. Мы регулярно проводим тренинги в этой среде, что позволяет участникам отработать навыки командной работы, планирования и постановки задач. Сегодня мы, например, показываем, какое общежитие мечты ВШМ СПбГУ в Minecraft создали наши студенты: здесь и бассейн с шезлонгами, и художественные картины на стенах, и кухня с панорамными окнами».

На протяжении всего дня гости СПбГУ, будущие абитуриенты, могли познакомиться с инфраструктурой кампуса «Михайловская дача» в рамках экскурсий, организуемых студентами СПбГУ. Всего экскурсии по кампусу посетили более 100 человек.

Следующий День абитуриента Санкт‑Петербургский государственный университет планирует провести весной 2024 года. Мероприятие будет приурочено к празднованию 300‑летия первого Университета России. Следите за информацией на официальном портале СПбГУ и на сайте приемной комиссии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI