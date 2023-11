В СПбГАСУ прошли переговоры с руководством Китайской строительной корпорации и Российской инженерной академии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Координатор сотрудничества Российской инженерной академии Фу Шуанцяо; заведующий кафедрой технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ Юрий Пухаренко; проректор по научной работе СПбГАСУ Евгений Королев; первый проректор СПбГАСУ Светлана Головина; председатель и заместитель главного архитектора Китайской строительной корпорации Пань Цичжун; вице-президент Российской инженерной академии Валерий Тян; проректор по учебной работе СПбГАСУ Сергей Михайлов; координатор сотрудничества РИА Чэнь Хайбо

СПбГАСУ 27 ноября посетила делегация Китайской строительной корпорации (China State Construction Engineering Corporation) и Российской инженерной академии.

Состоялись переговоры с представителями руководства СПбГАСУ, во время которых участники обменялись информацией о своих организациях и обсудили направления развития взаимовыгодных отношений.

От имени ректора СПбГАСУ Евгения Рыбнова участников встречи приветствовала первый проректор Светлана Головина. По её словам, СПбГАСУ связывают договоры о сотрудничестве с Хэнаньским градостроительным университетом и Сианьским университетом архитектуры и технологий. В настоящее время в СПбГАСУ обучаются более 100 студентов из Китайской Народной Республики, в том числе 17 аспирантов. Большим спросом у китайских студентов пользуется программа подготовительного отделения по изучению русского языка. В наступившем учебном году университет впервые объявил реализацию дополнительной образовательной программы для российских студентов по изучению китайского языка.

Проректор по учебной работе Сергей Михайлов рассказал об успехах вуза. Под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации СПбГАСУ реализует два инновационных образовательных проекта в статусе федеральной инновационной площадки. В рамках одного из них в вузе разрабатывают инновационную методику формирования цифровых профессиональных компетенций. В рамках второго создаётся инновационная методика, формирующая безопасную поведенческую модель на строительных площадках. Преподаватели и выпускники внесли огромный вклад в формирование облика Санкт-Петербурга, принимали участие в проектировании и строительстве значимых объектов. Иностранные обучающиеся окружены заботой: в вузе создана инфраструктура для их поддержки и сопровождения.

Председатель и заместитель главного архитектора Пань Цичжун проинформировал о Китайской строительной корпорации. Это одна из ведущих инвестиционно-строительных корпораций с богатым профессиональным опытом, длительной историей на рынке, высокой степенью интеграции и широкими масштабами деятельности как в Китае, так и за его пределами.

Вице-президент Российской инженерной академии Валерий Тян поделился предысторией визита, который начинался с идеи строительства опытного участка дороги с китайскими инвестициями, технологиями и оборудованием. Но спектр интересов китайской стороны оказался шире. Главным препятствием для реализации новых проектов и идей спикер указал языковой барьер: профессионалы зачастую не владеют языком, а владеющие языком – не владеют предметом. Валерий Тян призвал объединить усилия для подготовки строительных кадров и пригласил участников встречи выступить с докладами на форуме в Китае в мае 2024 г.

Стороны выразили намерение разработать меморандум о сотрудничестве.

