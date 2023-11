Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Третий конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом президентом России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс задает основные векторы научно-технологического развития России и выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. Политех активно участвует в работе масштабного форума.

Организаторами Конгресса выступают Фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты». Площадка форума — федеральная территория «Сириус».

В первый день состоялся разговор на тему «Привлечение иностранной молодежи в российскую науку: новые возможности и апробированные практики». Вовлечение иностранной молодежи в российскую науку является одним из приоритетов государственной политики. Участники дискуссии разбирались в следующих вопросах: какие факторы влияют на решение иностранных молодых ученых выбрать Россию в качестве места для научных исследований, какие инструменты привлечения иностранной молодежи для проведения исследований эффективны и как можно улучшить привлекательность российских научных учреждений и университетов для иностранцев. Представители ведущих вузов России обсудили какие формы поддержки иностранной молодежи эффективны для их успешной адаптации к российской научной среде.

В дискуссии, модератором которой выступила исполнительный директор Ассоциации «Глобальные университеты» Ирина Карелина, принял участие заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский: Число иностранных студентов в России сегодня превышает численность иностранных студентов, которые были в Советском Союзе. В прошлом году их число составило 351 тыс. человек, а в этом году, по предварительным данным, возросло до 355 тыс. обучающихся. Какая карьерная траектория у молодых людей, которые из-за рубежа приезжают к нам учиться? Остается в России работать где-то 8-9 процентов. В принципе, это нормально. У нас нет основной задачи оставить их здесь. Наша задача: выучить людей, погрузить в российскую культуру и вернуть на родину для того, чтобы они потом понимали Россию, были друзьями России, делали бы там карьеру благодаря хорошему образованию, полученному здесь .

Он также отметил, что Россия заинтересована, чтобы эти 8-9 процентов были высококвалифицированными кадрами, молодыми учеными. Для этого нужно думать о том, как повысить качество абитуриента. Что делать с конкурентной средой, существующей в мире, когда университеты соревнуются за таланты? Например, к системе квот добавлять гранты, организацию совместных исследований с зарубежными коллективами. Человек, которому предлагают дополнительные бонусы (билет, проживание, медицинскую страховку) лучше заинтересован в том, чтобы остаться здесь.

Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев поделился успешным опытом Политеха по работе с иностранными студентами: Привлечение аспирантов — это только начало всей работы. Мало привлечь талантливую молодежь — её надо ещё мотивировать и удержать. Тут нужно включать механизмы поддержки и мотивации: целевые стипендиальные программы поддержки молодых ученых, конкурс Best International Grant for PhD (BIG PhD) — для поддержки лучших иностранных аспирантов и их научных руководителей, вовлечение талантливых ребят в рабочие группы проектов НИР и НИОКР, международный политехнический акселератор. Мы полномасштабно используем потенциал научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии .

Более 65 процентов иностранных аспирантов Политеха — выпускники вуза. Это значит СПбПУ решил задачу удержания. 40 процентов иностранных аспирантов официально трудоустроены в университете.

Результаты их научной деятельности впечатляют и процент успешных защит весьма достойный. За последние три года около 25 наших выпускников из числа иностранцев остались работать и продолжают свою карьеру в нашем университете , — подытожил Дмитрий Арсеньев.

Директор ФГАНУ «Социоцентр» Андрей Келлер подчеркнул важность получения соответствующего уровня образования и вовлечение студентов в научные исследования. Результатом этого стало увеличение количества иностранных аспирантов в российских вузах почти в два раза.

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов рассказал о молодежных лабораториях, как инструменте для поддержки притока молодых людей из российских и международных университетов.

Президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга России Марина Боровская выделила акценты в определении программ научно-академического лидерства вузов южного региона страны. Она рассказала о трёх базовых стратегических проектах по привлечению молодых иностранных студентов: управление почвенными ресурсами и агроклиматология, технология полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов низкоуглеродной экономики под управлением искусственного интеллекта, социальное проектирование когерентной среды будущего.

Ректор Донбасского государственного технического университета Дмитрий Вишневский рассказал о проектах по подготовке инженеров со знанием азиатских и восточных языков.

Проректор по международной деятельности Российского университета дружбы народов Лариса Ефремова выделила среди инструментов работы ассоциацию иностранных студентов, которая активно поддерживается Министерством науки и высшего образования. Ассоциация имеет свою платформу, работающую как внутри страны, так и со студенческой общественностью различных университетов мира. Второй механизм, который активно использует РУДН — это ассоциация выпускников российских и советских вузов.

Первый проректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Олег Нагорнов отметил, что, являясь опорным университетом «Росатома», МИФИ ведет набор иностранных студентов, обусловленный задачами госкорпорации. Лаборатории мирового уровня ведут поиск аспирантов на два трека: технологический и исследовательский.

Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользованию и наук о Земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев поделился опытом КФУ. Он отметил важность привлекательной среды для иностранных студентов — в диапазоне от геополитики до бытовых вопросов.

Новые международные партнерства открывают возможности развития науки на фоне ограничений присутствия российских университетов и ученых в проектах недружественных стран. Подводя итоги сессии, участники отметили, что интерес иностранной молодежи к российским исследованиям растёт. Ежегодно все больше студентов выбирают программы аспирантуры и планируют участвовать в разнообразных проектах вузов России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI