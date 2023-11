В России появилось три новых национальных туристических маршрута

Source: MIL-OSI Russian Language News

Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национальных маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей. Это позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток.

«До конца года мы проведем еще одно заседание Экспертного совета, где рассмотрим новые заявки. Туризм становится точкой роста для экономики регионов, а наличие национального туристического маршрута помогает сделать территорию более узнаваемой, привлечь новых гостей, а также привести в порядок инфраструктуру, благодаря мерам поддержки национального проекта», – отметил и.о. директора Департамента развития туризма Министерства экономического развития России Алимбек Хидзев.

Маршруты раскрывают туристский потенциал своих регионов, позволяющий нарастить турпоток, и находятся в высокой степени готовности для комфортного и безопасного внутреннего туризма.

Статус национального получил туристский маршрут «Санкт-Петербург. Новая География», который знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и атмосферой города, а также показывает новую туристскую и городскую инфраструктуру. Предполагается, что он будет интересен в том числе туристам, которые посещают город не в первый раз.

«Стратегический проект «Новая туристская география» показывает город на Неве во всем его разнообразии: наполненные креативом общественные пространства, красочные события, необычные музеи, авторские экскурсии, гастрономические впечатления, смотровые площадки… Запуская его, в свое время мы думали про расширение категорий гостей, хотели привлечь больше молодежи и семейных путешественников с детьми. В первую очередь рассчитывали на индивидуальных туристов. Но благодаря работе петербургских туроператоров, современные объекты и маршруты стали очень востребованы у организованных групп, их популярность растет с каждым годом. Можно ли индивидуальный туризм сделать организованным? Да! Проект «Новая туристская география» и новый национальный маршрут, который мы представили, – это решение вечного спора между самостоятельными туристами и сторонниками организованного отдыха», – прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Маршрут включает в себя как элементы действующих популярных туристских маршрутов, так и инновационные. Например, в программу включен Эрмитаж, но он подается с необычной стороны. Гостям предлагается автобусная экскурсия «Другой Эрмитаж» с просмотром VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» и арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа. В числе объектов показа – общественное пространство «Новая Голландия», Севкабель Порт, Лахта-центр, Яхтенный мост, Музей современного искусства «Эрарта», а также музейно-исторический парк «Остров фортов», Музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф, парк «Александрия» и Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня».

Статус национального получил и маршрут по Курской области. «Двухдневный туристический маршрут называется «Соловьи и железо», как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме «Россия». И выставочная экспозиция, и разработанное направление показывают наш регион с разных сторон и ракурсов, рассказывают гостям о том, насколько Курская область многогранна и красива. Национальный маршрут объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную», – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В числе объектов показа – мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц». Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года.

Тульская область представила трехдневный Императорский маршрут, объединяющий Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. В числе объектов показа более десяти достопримечательностей, например, Тульский государственный музей оружия, который является одним из старейших музеев России, и музей-усадьба Василия Поленова – одного из главных пейзажистов XIX века. Гостям предлагается посетить памятные места в Туле, связанные с императорской семьей. Император Александр II бывал в городе пять раз. В программе также мастер-классы, знакомящие с народными промыслами. Гости могут выбрать – посетить Музей декоративно-прикладного искусства с мастер-классом «Филимоновская игрушка» или Музей международного пряника с мастер-классом «Пять секретов Тульского пряника».

Заместитель председателя Правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что участие в национальном маршруте станет дополнительным каналом продвижения региона.

«По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в Тульской области реализуется комплекс мер по развитию внутреннего туризма. Тульский «Императорский маршрут» будет способствовать увеличению туристического потока в регион», – сказал Григорий Лаврухин.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, сопредседатель Экспертного совета Майя Ломидзе отметила, что регионы проводят большую предварительную работу, разрабатывая новые маршруты, поскольку для получения статуса необходимо соответствовать ряду критериев. «Национальный туристических маршрут – часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», поэтому регионы не только получают этот статус, но и работают над тем, чтобы сделать маршруты востребованными, обеспечить дополнительные туристические потоки на заявленных программах. Мы всегда на Экспертном совете спрашиваем, как будет обеспечиваться туристический поток. Каждый из трех регионов смог привести вполне аргументированные цифры – число туристов должно увеличиться 25% к следующему году», – резюмировала Майя Ломидзе.

