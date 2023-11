Ветер, снег и гололедица: погода в столице ухудшится

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С вечера 29 ноября до второй половины дня 30 ноября в столице ожидается снег и метель. На дорогах может образоваться гололедица и снежные заносы. Ветер усилится и подует с порывами до 17 метров в секунду.

В таких условиях возможно ухудшение видимости, затруднение движения и возникновение аварийных ситуаций на дорогах, падение деревьев, повреждение линий электропередачи и рекламных щитов.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и строго следовать правилам дорожного движения, а пешеходам — не подходить близко к шатким конструкциям и деревьям.

Правила безопасности: как вести себя во время сильного ветра

