Вам слово, Вячеслав Фетисов: встреча с легендой

27 ноября в Политехе прошла очередная встреча в рамках дискуссионного клуба «Вам слово!», благодаря которому студенты и сотрудники вуза обсуждают с признанными экспертами спорт, культуру, урбанистику и другие составляющие экосистемы «Лепота». На этот раз на вопросы политехников отвечал легендарный советский и российский спортсмен Вячеслав Фетисов. А перед этим он получил мантию и диплом Почётного доктора СПбПУ.

В конференц-зале «Семёнов» научно-исследовательского корпуса «Технополис Политех» не осталось свободных мест — послушать выдающегося хоккеиста мирового уровня пришли студенты, педагоги, сотрудники, спортсмены, тренеры и все неравнодушные к хоккею.

Вячеслав Фетисов рассказал о своём детстве и родителях, как пришёл в ЦСКА и строил игровую карьеру, о тренерах, «великолепной пятёрке», самых желанных трофеях и запоминающихся матчах. Спрашивали у Вячеслава Александровича о политической и общественной деятельности, работе председателем Всероссийского общества охраны природы и развитии студенческого спорта.

Вот самые яркие цитаты прославленного хоккеиста.

О судьбе:

Я очень верю в судьбу. Знаю, что каждый приходит на эту землю с определённой миссией — большой, маленькой, не важно какой. Постоянно нужно делать выбор. И когда находишь согласие с собой, то идёшь вперед, а судьба будет помогать .

О профессиональном хоккее:

Профессиональный хоккей — это уникальная вещь. Я бы играл до сегодняшнего возраста, но физиология не позволяет. Хотя в 51 год я сыграл официальный матч. На тот момент я уже был сенатором. Удивительное ощущение: заходишь в раздевалку, закрывается дверь — и ты уже игрок команды… После игры я понял: какой же я счастливый человек, что имел возможность играть в хоккей 24 сезона .

О мотивации:

Спорт хорош тем, что каждый день ты узнаёшь новое. Учиться — это мотивация. Если что-то нравится, то ты стремишься к этому. В 15 лет я почувствовал, что буду лучшим хоккеистом мира. И я больше всех тренировался, быстрее всех бегал и прыгал. Очень помогала семья: родители полгода копили, чтобы в 14 лет мне подарить коньки, шлем и перчатки. Это тоже мотивация: они увидели моё стремление добиться успеха… Бабушка мне говорила: “Старайся, и всё получится”. Эта фраза стала девизом моей хоккейной академии в Домодедово .

О семье:

Мы с женой вместе уже 41 год, за неё пришлось побороться в своё время. Я счастлив, что со мной человек, который мотивирует и, когда надо, демотивирует. Жена спортсмена выполняет особую миссию. Она удивительный человек, талантливый. Мне повезло с ней .

Об успехе:

Однажды во время награждения, стоя на подиуме, я понял, что, когда церемония закончится, я сделаю первый шаг вниз. Будет схождение с пьедестала. Если ты не поймешь в этот момент, что дальше нужно пахать в сто раз больше, ты больше не станешь чемпионом .

О патриотизме:

Ты не можешь быть успешным, если не любишь свою страну, если ты не патриот. Это аксиома. Вы живёте на самой богатой земле, у вас самый большой ресурс. Всё в ваших руках. Мы на вас очень надеемся и рассчитываем .

Поклонники ещё долго не отпускали Вячеслава Фетисова: брали автографы и фотографировались. По традиции сделали общее фото на память. Прославленный спортсмен искренне радовался общению с ребятами.

