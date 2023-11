Более 200 столичных площадок примут участие в декабрьской акции «День без турникетов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 7 по 9 декабря в Москве пройдет заключительная в 2023 году познавательная акция «День без турникетов». Посетителей ждут мастер-классы, экскурсии и встречи со специалистами из разных сфер деятельности.

«Участниками проекта в декабре станут больше 200 столичных площадок. Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства и многое другое. Почти 30 из них присоединятся к акции впервые», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Крупный завод, выпускающий ювелирные часы, организует для москвичей экскурсию по производственным цехам. Посетители проследят путь изделий от переплавки драгоценных слитков до упаковки готовой продукции.

Мастера мануфактуры ватной игрушки проведут для гостей мастер-шоу по созданию новогодних елочных украшений и расскажут о музее предприятия. В его коллекции собрано 100 эксклюзивных старинных кукол, примеров картонажа и элементов декора дореволюционной, советской и современной России.

Отечественный бренд ароматической продукции познакомит горожан с процессом изготовления свечей, диффузоров и саше из натуральных материалов. Столичный отель раскроет секреты запуска гостиничного бизнеса с нуля. А интернет-магазин поможет подобрать идеальное растение для дома и офиса.

Экскурсия по заводу, который занимается промышленным восстановлением деталей и агрегатов, начнется с отделения приемки. Здесь специалисты оценивают состояние поступающих механизмов и решают, как будут их восстанавливать. Затем москвичей проведут в закрытый цех, где они смогут понаблюдать за работой станков. Завершится прогулка в лаборатории, где создается новое оборудование.

В агентстве по подбору персонала в рамках проекта организуют мастер-класс «Как пройти собеседование и попасть на работу мечты» и карьерный квиз. Специалисты рекрутинговой компании разберут с гостями популярные ошибки в резюме, расскажут о доступных стажировках и ответят на вопросы.

Кроме того, москвичи смогут побывать на производстве роботов, узнать, как создаются книги, собрать домик из миниатюрного бруса и попробовать себя в роли фотографов для домашних животных.

Все экскурсии бесплатные, необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

