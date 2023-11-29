Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» вошел в топ-25 кредитных организаций в медиарейтинге СКАН-Интерфакс
Банк «РОССИЯ» включен в топ-25 кредитных организаций по охвату аудитории в октябре 2023 года в медиарейтинге, составленном авторитетной мониторинговой платформой СКАН-Интерфакс.
Медиарейтинг основан на анализе публикаций, охватывающем более 65 тысяч СМИ — в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Аналитики оценили среднесуточный охват потенциальной аудитории СМИ для основных игроков российской банковской отрасли. По этому показателю Банк «РОССИЯ» вошел в топ-25 со среднесуточным охватом более 30 млн человек.
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. Входит в медиахолдинг «Интерфакс».
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