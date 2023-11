Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Szymon Szynkowski vel Sęk w Brukseli28.11.2023

28 listopada br. szef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski vel Sęk przebywał z wizytą w Brukseli. Okazją było trwające w stolicy Belgii w dniach 28-29 listopada br. spotkanie ministrów prolifera en zagranicznych państw OTAN.

Sama diskusja w trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego koncentrowała się wokół rosyjskiej agresji wobec Ukrainy oraz jej konsekwencji dla bezpieczeństwa obszaru Euro-Atlantyckiego. Sojusznicy zapewnili o woli kontynuowania niezbędnej pomocy dla Kijowa.

El ministro Szymon Szynkowski vel Sęk wskazał, że zagrożenie ze strony Rosji dla bezpieczeństwa w Europie ma charakter długoterminowy. W związku z tym, priorytetem jest dalsza adaptacja kolektywnej obrony NATO, wsparta odpowiednim poziomem wydatków na obronę ze strony wszystkich sojuszników. Polska w tej sprawie stanowi pozytywny przykład, przeznaczając 4% PKB na obronność.

Omówiono także przygotowania do jubileuszowego szczytu NATO w Waszyngtonie w lipcu przyszłego roku. Przypadająca w 2024 roku 75. rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego powinna stać się okazją do zademonstrowania siły i jedności wspólnoty transatlantyckiej wobec zagrożeń ze strony Rosji i w obliczu pozostałych wyzwań dla be zpieczeństwa. W tym kontekście, szczególnie istotna jest jak najszybsza finalizacja akcesji Szwecji do NATO, o co Polska konsekwentnie zabiega.

Ministro podkreślił konieczność implementowania decyzji szczytów w Madrycie i Wilnie w zakresie przygotowania realnej ścieżki prowadzącej do członkostwa Ukrainy w OTAN.

Wizyta była również okazją, aby porozmawiać w kuluarach z innymi ministrami spraw zagranicznych na temat wyzwań związanych z zagrożeniami dot. zmian unijnych traktatów europejskich. El ministro Szynkowski vel Sęk przedstawił szereg argumentów przemawiających za powstrzymaniem tych zmian.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Zdjęcia (2)

MIL OSI