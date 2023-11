Щедрый вторник: Политех объявляет благотворительный марафон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня 28 ноября во всем мире отмечается Международный день благотворительности «Щедрый вторник», который проводится в нашей стране уже 8 лет. В Политехническом университете за многие годы сложились свои добрые традиции благотворительности, которые имеют огромное значение для развития университета.

Мы приглашаем вас принять участие в благотворительном марафоне по сбору средств в Фонд целевого капитала развития университета. Для участия в марафоне нужно внести пожертвование в пользу Фонда с 28 ноября по 7 декабря, используя кнопку «Сделать вклад» .

Фонд целевого капитала или эндаумент-фонд — это целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования организаций образования, науки и культуры. Фонд никогда не расходуется, вкладывается в ликвидные финансовые инструменты, а доход от целевого капитала ежегодно направляется на научные, образовательные и социальные проекты. Сейчас ФЦК Политеха входит в двадцатку крупнейших университетских эндаументов в стране.

Сейчас «тело» фонда (целевой капитал, который вносят жертвователи) составляет 93 миллиона рублей. Из дохода, полученного от доверительного управления активами фонда за 11 лет, на проекты развития университета было направлено более 9 млн руб. Из них 40 процентов пошли на поддержку студентов и сотрудников, ещё 40 — на студенческие научные проекты и 18 процентов — на инфраструктурные проекты. К концу 2024 года Политех планирует собрать 125 миллионов рублей, а к 2030 добраться до отметки в 300 миллионов.

Напоминаем, что на сайте можно выбрать целевой капитал, в который осуществляется пожертвование. Всего их пять — «Юбилейный», «Развитие молодёжных проектов», «Экономическое образование», «ФизМех» и «Развитие СПбПУ».

Все участники Благотворительного марафона получат памятные подарки от Политеха. Благотворители, сделавшие крупные пожертвования, будут торжественно награждены в рамках празднования 125-летия университета.

С участниками марафона мы свяжемся по электронной почте, указанной при внесении пожертвования, 8 декабря.

Впишите свое имя в историю Политеха!

