Хоккеисты ГУУ продолжают побеждать

Хоккейная сборная Государственного университета управления одержала две победы в прошедшие выходные.

25 ноября в рамках чемпионата XXXVI Московских студенческих спортивных игр команда ГУУ выиграла у команды МИФИ со счетом 4:3. Стоит отметить, что вначале наши игроки отставали от аппонентов на 3 очка, но все же смогли собраться, проявить характер настоящих управленцев и переломить ход встречи в свою пользу.

26 ноября в Студенческой хоккейной лиге Москвы и Московской области сборная ГУУ встретилась с командой Кремлёвских курсантов. Наши парни всухую обыграли противника, одержав уверенную победу со счетом 5:0.

Поздравляем парней с отличными результатами и желаем дальнейших побед!

Напомним, что две недели назад хоккейная сборная уже радовала нас серией побед, участвуя параллельно в двух турнирах Москвы и Московской области: Московской студенческой хоккейной лиге и Студенческой хоккейной лиге Москвы и Московской области.

