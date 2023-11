Финансовые новости: Списки арбитражных управляющих

Source: MIL-OSI Russian Language News

Согласно статье 26 Закона Банк России ведет единый реестр в сфере финансового рынка, который содержит наименование СРО, дату принятия решения о включении в реестр, виды деятельности, в отношении которых СРО осуществляет саморегулирование, ИНН, ОГРН, адрес, а также список членов СРО. Согласно статье 33 Закона саморегулируемые организации, объединяющие кредитные потребительские кооперативы, были включены в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка со дня вступления в силу Закона с присвоением статуса СРО. Законом предусмотрена обязанность для финансовых организаций, перечисленных в части 1 статьи 3 Закона, стать членом одной из саморегулируемых организаций в течение ста восьмидесяти дней со дня получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности, осуществляемого финансовой организацией.

