Финансовые новости: Об исполнении фьючерсов на акции TRNFP

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с предстоящим дроблением привилегированных акций ПАО “Транснефть” и приостановкой торгов в стакане Т+1 начиная с 06.02.2024 (Об ограничении кодов расчетов по акциям привилегированным ПАО “Транснефть” (TRNFP)), изменяются дата последнего дня заключения и дата исполнения фьючерсных контрактов на привилегированные акции ПАО “Транснефть” (TRNFP):

Для фьючерсов TRNF-3.24 последний день заключения контракта – 04.02.2024, день исполнения контракта – 05.02.2024

бращаем внимание, что вышеуказанные даты являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению привилегированных акций ПАО “Транснефть”.



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