«Федор Иванович Тютчев» в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова подготовила цикл литературно-музыкальных композиций «Родившиеся в один день». Первая встреча будет посвящена Федору Тютчеву и приурочена к 220-й годовщине со дня рождения поэта.

Многие годы Федор Тютчев был дипломатом и работал за границей, а стихи писал в свободное от службы время. Его произведения почти не печатали в России. Слава пришла к поэту после публикаций в журнале «Современник», где Николай Некрасов назвал его «русским первостепенным поэтическим талантом».

Тютчев был знаком с философом Фридрихом Шеллингом, поэтами Иоганном Гете и Генрихом Гейне. Он переводил труды немецких философов и писателей, в том числе «Песнь радости» Фридриха Шиллера, посещал литературные вечера, переписывался с иностранными учеными, создавал публицистические статьи на французском языке. Во второй половине 1820-х Тютчев написал около 70 стихотворений, среди которых «Весенняя гроза», «Как океан объемлет шар земной…», Silentium! и другие. В эти годы поэт уделял внимание философской, пейзажной и любовной лирике.

Мероприятие проведет Александр Казанцев.

