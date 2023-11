Технологические компании получат гранты на создание приоритетных технологий для российских корпораций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Состоялось пятое в 2023 году заседание грантового комитета в рамках программы «доращивания» технологических компаний под нужды крупных российских корпораций. Грантовая программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO», которую курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

«На очередном комитете поддержали пять проектов по программе «доращивания» на сумму 785,9 млн рублей. Совокупно, в 2023 году поддержана 21 технологическая компания», — отметил председатель Грантового комитета, заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Поддержанные компании реализуют свои проекты в интересах энергетической, машиностроительной, телекоммуникационной, химической и атомной отраслях промышленности. Одним из предложенных к реализации решений является проект по разработке интеллектуального прибора учета электроэнергии с функцией диагностирования места возникновения однофазного замыкания на землю в сетях среднего напряжения. Другая компания получила финансирование на производство высоконагруженных элементов и конструкций лесов для возведения высотных сооружений, не имеющих аналогов на территории Российской Федерации. Потребность в технологических продуктах по поддержанным проектам от крупных корпораций составила более 45 млрд рублей на ближайшие 6 лет.

Средства получат технологические предприятия Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Удмуртской Республики, а также Кемеровской области – Кузбасса.

Цель программы «доращивания» – поддержка проектов технологических компаний, связанных с разработкой (доработкой), созданием (расширением) производства и внедрением новой продукции под задачи российских корпораций. С начала реализации программы грантовым комитетом поддержано 53 технологических компании на общую сумму более 8,1 млрд рублей.

Подать заявку на грантовую программу «доращивания» можно в АИС Центра поддержки инжиниринга и инноваций: ais.inno-sc.ru

