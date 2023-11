Создай образ новых территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает принять участив конкурсе «Русский мир», который проводит Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь».

Конкурс проводится в целях вовлечения обучающихся образовательных организаций высшего образования в разработку и формирование будущего облика новых субъектов Российской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо разработать предложения (концепции) по созданию образа/бренда новых субъектов Российской Федерации, которые будут отражать национальные, культурные и географические особенности выбранного субъекта (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область) в соответствии с методическими рекомендациями согласно приложению.

Допускается как индивидуальное участие, так и в составе команды не более 5 человек. Каждый участник может направить неограниченное количество конкурсных работ.

Готовые работы принимаются на сайте я-горжусь-русский-мир.рф до 10 декабря.

Победители будут объявлены не позднее 16 декабря 2023 года. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте конкурса, а также в социальных сетях Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь».

Основной задачей Конкурса является формирование у студенческой молодежи чувства сопричастности к судьбе своей Родины, ответственности за ее будущее, а также интеграция принципов патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, справедливости, взаимопомощи и взаимоуважения, преемственности поколений, единства народов России в российскую систему воспитательной деятельности образовательных организаций.

Методические рекомендации

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI