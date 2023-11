Сергей Собянин: Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует 1 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует 1 декабря. Благодаря ему дети и взрослые смогут бесплатно и регулярно заниматься спортом рядом со своими домами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

«Зимой горожан будут учить катанию на коньках. Для этого во дворах и в парках столицы откроется до 60 катков. Также пройдут занятия по фитнесу на 20 спортивных площадках. А как только позволит погода — и по лыжным гонкам», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Часовые занятия будут вести профессиональные тренеры. Расписание разместят на сайте проекта.

