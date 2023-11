Световые арки, шары и гирлянды: Москву начали украшать к новогодним и рождественским праздникам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности в этом году установим свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря», — отметил Петр Бирюков.

Восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр Москвы. Они прошли техническую модернизацию, которая обеспечила новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.

«Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установим гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн. Ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция “Полярные медведи” вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино. Опоры освещения в парке “Зарядье” украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин», — подчеркнул Петр Бирюков.

Для украшения города используют современное энергосберегающее оборудование со светодиодами. Они потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Устанавливают уже использовавшиеся конструкции, оформленные в соответствии с датой и символикой праздника.

За последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

