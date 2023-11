Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Теперь возможность удвоить бюджет на продвижение своего дела появится и у самозанятых по всей России. Акция стартует 28 ноября и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама или делали это более полугода назад.

Воспользоваться программой смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые. Для этого необходимо обратиться в Центры «Мой бизнес» в любом регионе России до 30 апреля 2024 года включительно, активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета в VK Рекламе любую сумму от 500 рублей до 10 000 рублей, после чего сумма удвоится. Кроме того, можно оставить заявку по ссылке и в течение двух рабочих дней получить звонок от консультанта центра «Мой бизнес», который проверит соответствие условиям акции и направит купон.

«VK стали одной из первых компаний, которые запустили вместе с нами партнерские программы. В предыдущей программе приняли участие более 10 000 предпринимателей. На протяжении этого времени к нам регулярно обращались не только ИП и организации, но и самозанятые с просьбами помочь и им стартовать со своими товарами и услугами на площадке VK. Продвижение товаров или услуг – одна из стратегических задач для любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK приняли решение расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономить на запуске рекламных кампаний», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В рамках программы предприниматели могут не только удвоить бюджет на продвижение, но и получить знания о том, как развивать свое дело в интернете. На федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, где делятся опытом и лучшими практиками по работе с цифровыми инструментами. Во время эфиров разбираются актуальные темы. Например, можно узнать, как привлекать новых клиентов, что нужно учитывать при продвижении разных сфер бизнеса и как правильно маркировать интернет-рекламу.

Программа реализуется на базе Центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Оператор партнерской программы – Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

В России открыто более 400 Центров «Мой бизнес». Они предоставляют информационно-консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку, оказывают поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и модернизации производства, а также содействуют экспорту товаров, работ и услуг. Узнать адрес и контакты ближайшего к вам центра «Мой бизнес», вы можете на портале мойбизнес.рф. Центры «Мой бизнес» открыты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

VK Реклама — единая платформа для продвижения бизнеса на проектах VK и в рекламной сети. Простой интерфейс и интуитивно понятные инструменты помогают и профессионалам, и новичкам взаимодействовать с клиентами в интернете. Автоматические инструменты помогут создать и адаптировать объявления под все площадки и принести нужный бизнесу результат: продажи, заявки, установки приложений, новых подписчиков и другие показатели. В VK Рекламе уже можно продвигать сообщества ВКонтакте и Одноклассниках, сайты, приложения, интернет-магазины и лид-формы. В будущем возможности платформы продолжат расширяться.

