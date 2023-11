При поддержке «Востсибнефтегаз» экологи оценили способность восстановления леса Эвенкии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках грантовой программы «Востсибнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» изучили способность восстановления леса Эвенкии.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – один из приоритетов деятельности «Роснефти». Компания реализует ряд масштабных экологических программ и является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду.

Леса обладают важной функцией поглощения углекислого газа. На фоне глобальной экологической повестки экологи уделяют пристальное внимание изучению состояния растительного покрова.

Ученые исследовали территорию Эвенкии площадью около 80 млн. га, из которых 63 млн. га покрыто лесом. В ходе работы проведено картографирование пирогенных зон, возникших в период с 2001 по 2022 гг., созданы картосхемы продуктивности лесных массивов.

Специалисты определили взаимосвязь лесных пожаров с экоклиматическими факторами в зонах Среднесибирского плоскогорья. На фоне сохранения среднего количества осадков повышение температуры воздуха приводит к снижению влажности почвы и воздуха. Сочетание данных факторов ведет к увеличению количества и площади природных возгораний.

Вместе с тем, экологи обнаружили, что на местах лесных пожаров наблюдается сравнительно быстрое восстановление растительного покрова. Таким образом, глобальное потепление приводит к увеличению лесной биомассы. Полученные результаты указывают на сохранение лесами Эвенкии углерод-депонирующей роли.

Справка: «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК «Роснефть»,ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. Грантовая программа ВСНК действует с 2014 года. За это время нефтяники поддержали 26 научных работ, среди которых проекты по исследованию популяции дикого северного оленя, сибирского соболя и редкого гуся-пискульки, кабарги и марала, изучению экосистем Тунгусского заповедника, разработке первой Красной книги Эвенкии, биотехники искусственного воспроизводства сибирского тайменя. Результаты грантовых программ помогают сохранить уникальную природу региона, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.

