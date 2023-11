Приглашаем поиграть в Политический квиз

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 ноября 2023 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления состоится Политический квиз.

Эта интеллектуальная викторина становится уже традиционным мероприятием Студенческого парламентского клуба ГУУ.

Порог вхождения минимальный, можно даже заявиться одиночному игроку. Но для наибольшей эффективности рекомендуется собрать команду из 5-7 человек.

Для участия необходимо зарегистрироваться при помощи специальной формы.

Где? Когда? Во сколько?

Место: ГУУ, Центр информационных технологий, Точка кипения.

Дата: 28 ноября.

Время: 17:30.

Ждём всех желающих на интересной и полезной образовательной игре.

