Приглашаем к участию во всероссийском исследовании НКО

Исследование проводится в рамках большого научного проекта, направленного на изучение особенностей реализации государственной политики в сфере поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

По словам заведующего кафедрой государственного и муниципального управления, советника при ректорате Сергея Чуева «в течение полугода коллектив из студентов и магистрантов ГУУ проводил исследования разных особенностей развития некоммерческого сектора в России, это большой проект, результаты которого будут подведены в конце декабря этого года. За это время число молодых исследователей в рамках данного научного коллектива увеличилось вдвое за счет привлечения активных студентов и магистрантов разных направлений подготовки. Очень здорово, что университет организационно и финансово поддерживает такие исследования молодых ученых и позволяет развивать молодежную науку».

В конце 2023 года молодые ученые (студенты, магистранты и преподаватели) Государственного университета управления в рамках развития молодежной науки проведут всероссийский социологический опрос на тему «Восприятие обществом деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации», который станет завершающим этапом в реализации большого исследовательского проекта по теме государственной поддержки НКО.

«Такие научные проекты позволяют решить сразу три задачи: приобщить молодежь к науке, провести комплексное исследование по проблемному вопросу, а также обеспечить органы государственной власти актуальной аналитикой, которая может быть полезной для принятия управленческих решений» — отметил научный руководитель проекта, доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Пройти опрос можно по ссылке: https://anketolog.ru/s/777964/xJWCkaLL

Напомним, что в Государственном университете управления реализуется программа поддержки научных исследований молодых ученых. Указанное исследование проводится в рамках исполнения научного гранта Государственного университета управления для молодых ученых на выполнение научно-исследовательской работы «Государственная политика в сфере поддержки и развития».

Также стоит упомянуть, что в ГУУ уделяют особое внимание работе с социально ориентированными некоммерческими организациями. Наш университет совместно с Министерством экономического развития России является одним из организаторов Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес», очередной сезон которого стартовал в начале учебного года.

