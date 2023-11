Преподаватель и выпускница НГУ стали лауреатами литературной премии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет

Детская книга преподавателя Гуманитарного института НГУ Ольги Павловой «Повесть о речных королях» победила в конкурсе открытой региональной литературной премии имени Юрия Магалифа. А выпускница НГУ Дина Гербек с книгой «Лиса по имени Настасья» вошла в число лауреатов, занявших второе место.

«Повесть о речных королях» рассказывает про взросление бобренка по имени Черемушка. Она очень хочет, чтобы рядом с ней все, от мошки до лося, были счастливы, и поэтому твердо решила стать самым справедливым речным королем. Автор повести, Ольга Павлова, работает на кафедре общего и русского языкознания Гуманитарного института НГУ.

— Я не ожидала, что многолетние наблюдения за животными приведут меня к такой высокой награде. Я интересовалась животными, сколько себя помню, с 2010 года начала серьезно заниматься наблюдениями за птицами Академгородка, и эта страсть никак не связана с моей профессией, — рассказывает Ольга Павлова.

Новогодняя сказка «Лиса по имени Настасья» повествует о приключениях умной ручной лисицы, выведенной в институте генетики. Поссорившись с хозяйкой, которая собралась запереть ее в клетке, Настасья сбегает и решает через лес вернуться в соседний город к профессору, у которого вместе с братьями жила с детства. Прототипом для главной героини книги, конечно же, стали доместицированные лисы, которых выводят в Институте цитологии и генетики СО РАН.

— Я по образованию биолог, окончила факультет естественных наук НГУ в 2005 году. Несколько лет работала в ИЦиГе, затем ушла в научную журналистику, писала статьи о биологии, археологии, геологии. В 2016—2018 году работала в пресс-службе НГУ, редактором, по-прежнему занималась научпопом — находила статьи сотрудников в специализированных журналах и «переводила» на язык, понятный обычным читателям. А потом я увлеклась детской литературой и стала писать рассказы и сказочные повести для детей и подростков. Юрий Магалиф — для меня это знаковое имя. Я весь дошкольный период зачитывалась его «Жаконей». В этой сказке я постаралась сохранить как можно больше черт настоящих одомашненных лисиц и в сказочной форме в одной из глав рассказать историю их создания, — делится опытом Дина Гербек.

«Лиса по имени Настасья» попала в лонг-лист национальной премии им. Успенского «Большая сказка», а в октябре стала детской книгой месяца в книжном магазине «Москва».

