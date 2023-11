Политех – участник первого финала чемпионата «Профессионалы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 ноября в «Экспофоруме» впервые стартовал финал чемпионата «Профессионалы». Это соревнования, в которых участники демонстрируют компетенции и результаты своей работы в определенной экономической области. Цель состязаний — создание условий и системы мотивации, а также формирование престижа рабочих профессий. В первом финале сошлись почти 700 конкурсантов.

В день открытия почетными гостями церемонии стали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В своих обращениях они подчеркивали значимость проведения подобных мероприятий в целях выполнения поручения Президента России по подготовке квалифицированных кадров.

Наша с вами задача — технологическое лидерство. Чтобы решать такие задачи нужны кадры высочайшей квалификации. Сильные, умные, ответственные, яркие! — отметил глава города на Неве.

25 ноября на чемпионате стартовала деловая программа. Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству: стратегия конкурентного преимущества для кадрового суверенитета Российской Федерации».

Спикерами сессии стали вице-губернаторы Санкт-Петербурга Ирина Потехина и Станислав Казарин. От Политеха в мероприятии принял участие проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Алексей Боровков. Темой для обсуждения стал вопрос формирования резерва кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, подготовка специалистов инженерных специальностей и взаимодействие между предприятиями, образовательными учреждениями и обучающимися.

26 ноября состоялось расширенное заседание Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования — объединения ведущих образовательных организаций разного уровня. Политех представлял и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию, руководитель Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций Дмитрий Тихонов.

На заседании участники обсудили три основных вопроса: инженерное образование, социальное партнерство и учебно-исследовательская деятельность школьников.

Сейчас в школах всё чаще возвращают практику получения первой профессии в старших классах. И популяризация инженерного образования важна. Разные варианты треков дают возможность участвовать и школьникам, и студентам средне-профессионального образования, и студентам университета. Все перечисленные категории могут получать рабочие специальности , — прокомментировал Дмитрий Тихонов.

Директор Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Артем Егупов принял участие в панельной дискуссии «Технология молодые — молодым»: наставничество равных«. Он рассказал о популярности и доступности высшего образования, в том числе и в Политехническом университете.

С каждым годом высшее образование в России становится все более доступным. Растет количество бюджетных мест, увеличивается число программ и направлений. Но, при этом, задачей Политеха остается подготовка высококвалифицированных кадров. После окончания среднего профессионального образования абитуриенты могут продолжить обучение. Государство даже даёт привилегии выпускникам СПО, чтобы они могли увеличить свои профессиональные навыки, расширить сферу деятельности и быть уже дипломированными высококлассными специалистами с компетенциями инженерного мышления , — отметил Артём Егупов.

Параллельно с деловой программой проходило основное действие — заключительный этап соревнований, в котором участвовали школьники, студенты средних специальных учебных заведений и молодые специалисты. Они боролись за победу, показывая лучшие навыки в привычных рабочих профессиях, слесарные работы, лабораторный химический анализ. Но среди треков есть те, которые на рынке рабочих профессий не так давно: 3D моделирование для компьютерных игр, автоматизация бизнес-процессов, мобильная робототехника, ремонт беспилотников.

Кроме того, для участников были организованы профессиональные пробы. У Политеха несколько кейсов: «Применение современных BIM технологий», «Роботехника в современном мире» и «3D-моделирование» от Института машиностроения, материалов и транспорта, Инженерно-строительного института и Передовой инженерной школы. Занятия содержали теоретическую и практическую часть. Эксперты Политеха делились знаниями и рассказывали о востребованности и актуальности таких профессий, как конструктор, архитектор, BIM-менеджер, инженер в области робототехники.

27 ноября и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов принял участие в панельной дискуссии «Работа с талантами: в чем нуждается новая экономика России». Дмитрий Владимирович обсудил с коллегами, как выбрать верный путь в развилке колледж или университет при знакомстве школьников с профессией и как найти талантливых и увлеченных ребят.

Директор Института среднего профессионального образования и Естественно-научного лицея Роман Байбиков рассказал о выстраивании отношений между колледжем и предприятиями по практической подготовке в дискуссии «Трансформация взаимодействия образования и промышленности для обеспечения индустриального развития региона».

Сегодня, 28 ноября состоится торжественная церемония награждения победителей и закрытие чемпионата.

