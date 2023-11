Отечественные банки снижают лимиты по кредитным картам – что ждет россиян в конце 2023 года?

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почему банки уменьшают лимиты по кредитным картам?

Ужесточение условий по кредиткам не стало неожиданностью для участников рынка – похожая ситуация наблюдалась в марте прошлого года, когда лимиты сократились почти на 21%, до 66,8 тыс. руб. Сейчас просадка оказалась не столь значительной – всего 4%, ситуация обусловлена рядом причин:

с 1 сентября регулятор повысил надбавки по необеспеченным кредитным продуктам;

с 1 октября ужесточены лимиты для клиентов с кредитной нагрузкой более 50%;

банки вынуждены корректировать кредитную политику, чтобы соответствовать новым требованиям ЦБ РФ;

в отрасли произошло повышение ключевых ставок, что дополнительно увеличило кредитную нагрузку.

Банки сокращают не только лимиты, но и объем выдачи кредитных карт – в сентябре показатель снизился почти на 11%, а в октябре просадка составила еще 1,5%. Общий объем выданных кредитных карт по итогам октября сократился до 2,2 млн. шт.

Как кредитный рынок изменится в ближайшие месяцы?

В России на протяжении всего года наблюдался заметный прирост держателей кредитных карт – в стране насчитывалось более 46 млн. заемщиков, из которых 23 млн. человек имели по карте долг более 10 тыс. руб. Аналитики прогнозируют ряд изменений в отрасли до конца года:

выдачи кредитных карт в ноябре сохранятся на текущем уровне;

в декабре возможен сезонный прирост объемов кредитования;

россияне будут неохотней кредитоваться из-за высоких процентных ставок;

банки постараются внедрить новые продукты, например, активней развивать направление программ рассрочек.

«В декабре банки традиционно запустят маркетинговые программы, стимулирующие спрос россиян на кредитные карты – как итог, граждане будут активней кредитоваться, особенно перед Новым годом, когда растут расходы», – полагает эксперт.

Заемщикам, планирующим обращаться за кредитной картой, рекомендовали выбирать зарплатный банк и предварительно закрывать неиспользуемые кредитки, информация о которых хранится в БКИ и влияет на показатель долговой нагрузки.

