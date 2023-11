Осенью в Москве открыли 10 новых маршрутов городского транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве этой осенью открыли 10 новых маршрутов автобусов и электробусов. Они начали возить пассажиров более чем в 30 районах. В рабочий день на этих маршрутах совершается почти 25 тысяч поездок. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В рамках задач, поставленных Сергеем Собяниным, мы улучшаем работу наземного городского транспорта. С вводом новых станций метро и Московских центральных диаметров, с появлением точек притяжения по просьбам жителей запускаем новые маршруты и меняем трассы действующих, а также добавляем остановки. Становится удобнее доезжать до метрополитена, школ и поликлиник. С начала сентября мы улучшили более 140 городских маршрутов, на которых совершается около 500 тысяч поездок в будний день», — отметил Максим Ликсутов.

В частности, для студентов Московского физико-технического института недавно организовали бесплатный электробусный маршрут № 555 до вуза от новой станции метро «Физтех». А на действующих маршрутах появилось свыше 80 новых остановок. Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание жилых районов.

Для большего комфорта пассажиров остановочные павильоны меняют на более современные. С сентября на улицах столицы появилось более 300 новых конструкций. Они прочнее, их большая крыша лучше укрывает от непогоды, в них предусмотрены элементы освещения и видеонаблюдение. Есть места для размещения плакатов с полезной информацией для пассажиров.

Кроме того, осенью в Москве открыли 12 выделенных полос для городского транспорта. Участки, на которых они находятся, автобусы и электробусы проезжают в два-три раза быстрее. Нововведения затронули 85 маршрутов.

Всего с начала 2023 года открыто более 20 километров выделенных полос. Они позволяют на 20–30 процентов снизить число дорожно-транспортных происшествий и уменьшить риски для всех участников дорожного движения.

Электробусы вышли еще на одиннадцать городских маршрутов. В конце ноября инновационный экологичный транспорт заработал на северо-востоке и юго-востоке Москвы. Маршрут № 560 соединил шесть станций метро и МЦД. Студенты и сотрудники Московского физико-технического института, местные жители могут удобно добираться до МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий Московского метрополитена. Также электробусы заменили автобусы на маршруте № 625. Экологичная техника начала перевозить пассажиров между станциями метро «Братиславская», «Марьино», школами и поликлиниками.

Продолжаются поставки электробусов ПАО «КамАЗ». За осень в парки Мосгортранса пришло больше 100 экологичных машин. А с начала года — около 300. Планируется, что в 2023–2024 годах в Москву придет 1200 электробусов ПАО «КамАЗ» и группы «ГАЗ».

