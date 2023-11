«Неделя фотографии» в Школе дизайна ВШЭ: от документальной до fashion-съемки

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Школе дизайна Вышки с 20 по 25 ноября прошел фестиваль «Неделя фотографии». В его рамках в HSE ART GALLERY были представлены работы студентов профиля «Фотография» за последние несколько лет, а в CREATIVE HUB состоялась конференция «Фотография: больше, чем искусство». В течение всей недели Школа дизайна проводила открытые мероприятия — выставки студенческих и преподавательских работ, вечер фотокниг, кураторскую экскурсию и большую конференцию по фотографии в CREATIVE HUB, где спикеры рассказали слушателям о функционировании и многообразии практик фотоискусства в современном мире. «Поскольку CREATIVE HUB работает с креативными индустриями, мы проводим конференции по всем 15 направлениям. Как раз фотография пользуется популярностью и спросом и в рамках фестиваля представлена очень широко, и мы с вами видим и интерес публики, и классных спикеров», — комментирует Елена Ермаковишна, куратор HSE CREATIVE HUB.

Кроме того, эксперты беседовали о разных типах фотографии — от документальной и концептуальной до репортажной и fashion. Также состоялся мастер-класс по раннему аналоговому процессу — цианотипии — от лаборатории «ФотоСецессион». Завершила конференцию панельная дискуссия, посвященная рынку фотографии, с участием галеристов из PENNLAB Gallery, Sample, FotoDepartament.Gallery и «Гринберг» (ex. «Фотографер.РУ»). Олег Цербаев, преподаватель курса «Современные технологии фотографии» в Школе дизайна, подробно рассказал, как нейросети взаимодействуют с фото. «Работа с ИИ похожа на создание фильма, потому что она детальная и стратегическая: ты должен четко понимать, что будет на снимке, какие ракурсы и планы, какой цвет», — пояснил спикер.

Игорь Мухин, куратор профиля «Фотография в городе» Школы дизайна, рассказал о своих работах. «Преподавание в таком вузе — интереснейшее путешествие, поиск актуальных тем в городе, творческое решение сюжета, диалог со студентами», — поделился он. Александра Лекомцева, генеральный директор ярмарки blazar и соучредитель галереи Sample, уверена, что рынок фотографии в нашей стране есть, он меньше, чем рынок современного искусства в медиуме живописи, графики и скульптуры, но уверенный. «У фотографии безусловный потенциал расти на рынке искусства, и будет здорово, если его будут развивать профессионалы из этой области, профильные галереи например, — говорит Александра Лекомцева. — Классно, если появится своя ярмарка фотографии».

Владислав Ефимов, преподаватель направлений «Фотография» и «Современное искусство» в Школе дизайна, рассказал гостям о конструировании художественного образа. «Это достаточно актуальная проблема, потому что если мы говорим о фотографии как сфере искусства, то, образно говоря, мы имеем дело с медиумом, который очень старый, поэтому у него накопились проблемы, в том числе и в отношении с общим полем художественности. Общее поле художественности предполагает многие детали, которые фотографией сложно передаются: собирательный образ, показ автором своего внутреннего мира, вступление в отношение со звуком и с абстракцией. И я доказывал необходимость конструировать художественный образ, потому что он необязательно должен быть невнятным», — поделился Владислав Ефимов.

