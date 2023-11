НГУ занял высокие позиции в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирский государственный университет занял высокие позиции в первом в России рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта

Альянс в сфере искусственного интеллекта представил рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов. В него вошли 180 университетов из 64 регионов страны с программами подготовки бакалавров. В 2023 году на обучение по этому профилю зачислено более пяти тысяч студентов. В

В итоговом рейтинге учебные заведения были распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие). Лучшими вузами признаны Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт и Университет ИТМО. НГУ вошел в 5-ю группу С++ вместе Финансовым институтом при Правительстве Российской Федерации.

— Сейчас практически во всех учебных программах НГУ присутствуют те или иные элементы искусственного интеллекта. У нас появился специализированный факультет, на бакалавриате которого целевым образом готовят специалистов по ИИ. Кроме того, практически на всех факультетах есть целевые программы, которые также специализируются в области искусственного интеллекта, но с акцентом на свою специальность. Например, на Механико-математическом факультете есть как направление в бакалавриате, связанное с ИИ, так и две магистерские программы по большим данным, искусственному интеллекту и машинному обучению. На Факультете информационных технологий есть учебные программы по интернету вещей, искусственному интеллекту и машинному обучению. На Физическом факультете есть как курсы по машинному обучению в рамках основной программы, так и усиленные — на потоке, где готовят специалистов в области физической информатики. В Гуманитарном институте есть направление по обработке естественных языков с помощью искусственного интеллекта. На Экономическом факультете преподаются подходы, которые связаны с регрессионным анализом, — рассказал директор Института интеллектуальной робототехники НГУ кандидат химических наук Алексей Окунев.

НГУ является один из ведущих российских образовательных и исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. В университете реализуется стратегический проект «Цифровое будущее», который получил поддержку программы «Приоритет 2030». В рамках этого проекта ведется работа по созданию автономных агентов с элементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Разрабатывается автономная платформа индустриального ИИ — универсальный комплекс промышленной видеоаналитики. В настоящее время платформа тестируется на восьми предприятиях Новосибирской области. В НГУ создан Институт интеллектуальной робототехники, который в 2024 году выпустит первых студентов.

Также важной частью проекта «Цифровое будущее» является создание суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», который будет располагаться на площадях кампуса мирового уровня, возводимого в рамках национального проекта «Наука и университеты». СКЦ «Лаврентьев» также станет центром коллективного пользования, который позволит решать задачи, связанные с прикладным инжинирингом, математическим моделированием, искусственным интеллектом и обработкой больших данных.

Справка:

Рейтинг российских университетов по качеству подготовки ИИ-специалистов разработан Альянсом по поручению Президента России от 29 января 2023 года при поддержке Правительства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. В основе вычисления рейтинга — математическая модель, построенная на фактических данных о качестве образования — как открытых, так и специально собранных. Для объективной оценки эксперты отобрали 13 критериев, в числе которых: уровень зарплат выпускников, их востребованность у работодателей, статистика трудоустройства в компании альянса, наличие публикаций на конференциях и в научных журналах, количество призеров студенческих олимпиад и средний балл ЕГЭ, наличие программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию Альянса. Например, в вузах — лидерах рейтинга средняя зарплата выпускников составила порядка 140 тыс. рублей.

