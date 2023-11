Международный форум BRICS+ Fashion Summit открылся в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве открылся первый международный форум BRICS+ Fashion Summit. Событие будет даже более масштабным, чем предполагалось ранее, — число стран-участниц увеличилось вдвое. В дни саммита, с 28 ноября по 2 декабря, российскую столицу посетят более 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

«Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Саммит объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов со всего мира. В деловой программе примут участие более 200 спикеров — глав профильных ассоциаций, основателей брендов, производителей, оптовых покупателей и других представителей отрасли.

Участники обсудят перспективные направления для международного сотрудничества, развитие предпринимательства, применение современных технологий и сохранение культурного наследия в сфере моды.

В «Паркинг Галерее» парка «Зарядье» будет работать B2B-шоурум. Здесь 130 брендов из 20 стран презентуют свои авторские коллекции: одежду и обувь различных стилей, аксессуары, ювелирные украшения и продукцию для детей. Россию представят предприниматели из Москвы, Волгограда, Красноярска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Среди зарубежных участников шоурума компании из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.

Гостем саммита станет основатель известного аргентино-бельгийского бренда Хуан Эрнандес Даэлс.

«Событие дает возможность получить бесценный опыт — пообщаться с представителями индустрии моды из 60 стран. Российский рынок огромен, и выход на него всегда входил в наши планы. Заглядывая вперед, я вижу значительный потенциал для будущего долгосрочного сотрудничества между нашими странами», — отметил он.

Дизайнеры из 12 государств представят свои коллекции на подиуме. Модные показы пройдут в «Зарядье», Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

Кроме того, в программу саммита войдут мастер-классы, образовательный интенсив с лекциями международных экспертов, выставки и многое другое. Обо всех мероприятиях можно узнать на сайте форума.

Форум BRICS+ Fashion Summit станет продолжением проекта «Московская неделя моды». Первая такая неделя прошла в столице в 2022 году и собрала более 1,6 миллиона гостей и участников. Дизайнеры из 79 регионов России презентовали свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров на знаковых площадках Москвы. Российские кутюрье создали более трех тысяч образов, которые представили свыше 2,7 тысячи моделей, 208 стилистов и визажистов.

В креативных сферах Москвы работают более 100 тысяч предпринимателей — Сергей Собянин

