Магистранты СПбГАСУ стали лауреатами международного фестиваля «Зодчество»

Серебряный знак фестиваля международного уровня, награды Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, дипломы лауреатов – такое убедительное признание получили магистранты и выпускники кафедры градостроительства архитектурного факультета СПбГАСУ на XXXI Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве.

Анастасия Атамуратова; куратор фестиваля «Зодчество» архитектор Алексей Комов; Сергей Лутченко; научный руководитель, заведующая кафедрой градостроительства СПбГАСУ Юлия Янковская

За свою выпускную бакалаврскую работу магистрантка Анастасия Атамуратова удостоилась Серебряного знака фестиваля, знака и грамоты Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований им. А. В. Кузьмина, серебряного диплома Союза архитекторов России. Она представила ВКР на тему «Экореконструкция нарушенных территорий Керченского полуострова в зоне влияния Крымской АЭС».

«Мне хотелось привлечь внимание к заброшенным территориям и застройке советского периода в своём регионе и стране. Сейчас все специалисты бережно относятся к краснокирпичной промышленной архитектуре, но считают, что бетонные объекты в зоне влияния Крымской АЭС проще снести, оставив пустырь. В своей работе я хотела показать, что вовсе не обязательно ставить клеймо на такой территории. Её можно превратить в новый образовательный и технологический кластер, спроектированный по экологичным принципам, при этом развивать новые направления туризма», – пояснила Анастасия.

Высокие оценки экспертов убедили магистрантку в правильном выборе направления для исследования. «Теперь у меня возникла идея предложить свой проект органам местной власти. Возможно, они смогут его реализовать», – поделилась она своими планами.

К актуальной проблеме развития периферийных территорий Санкт-Петербургской агломерации обратились Андрей Зима, Мария Колобова, Арина Шило и Нионелла Урван. Команда предложила концепцию развития городской среды нового «мини-полиса» Новосаратовка, бывшей деревни, которая может стать новой жемчужиной правого берега Невы. Бакалаврская ВКР «Комплексное освоение территории периферийного района Санкт-Петербургской агломерации на примере деревни Новосаратовка» была защищена на кафедре градостроительства в прошлом году, а в этом году удостоена диплома лауреата фестиваля «Зодчество».

«В рамках общей концепции мы разделились по четырём районам дальнейшего детального проектирования. Я выбрал участок, примыкающий к Октябрьской набережной и индустриальному парку Уткина Заводь. Программа развития района основывается на раскрытии общественной благоприятной городской среды. Мы предложили проект многофункционального общегородского центра нового “города” Новосаратовка с системой спортивного, делового, культурного и научного кластеров. Для нас важно, что нашу командную работу отметили на столь высоком уровне. Хочу поблагодарить наших руководителей – Анастасию Алексеевну Галактионову и Викторию Сергеевну Макарову. Поднятые проблемы, связанные с развитием городской среды периферийных территорий, я продолжаю в магистерской диссертации», – рассказал Андрей Зима.

Светлана Левошко у выставки работ

Кандидат архитектуры, доцент кафедры градостроительства Светлана Левошко подчеркнула, что Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» – старейший в нашей стране смотр-конкурс, на котором определяют победителей по многим номинациям, и знаковое профессиональное событие.

«В рамках большого фестиваля состоялись уже набравшие популярность фестиваль BUILD SCHOOL и Фестиваль архитектуры и дизайна BIF. Программа была очень насыщенной: на шести площадках прошло свыше 100 мероприятий, выступили более 300 спикеров. В смотре-конкурсе “Творчество архитектурных вузов и колледжей” имеется номинация “Творчество студентов вузов России и зарубежья направления “Градостроительство””. Среди десяти лучших ВКР, представленных в его рамках, пять работ – проекты студентов и выпускников кафедры градостроительства СПбГАСУ. Это небывалый случай! И все они удостоились наград», – рассказала Светлана Левошко.

На фестиваль приехали несколько студентов-лауреатов и аспирантов. Фестиваль дал ребятам возможность пообщаться в кругу известных представителей архитектурного мира, услышать их мнения об актуальных проблемах. Светлана Сергеевна считает, что ребята за три дня получили ценной информации не меньше, чем на лекциях в вузе.

Первый заместитель председателя Комитета градостроительной политики, главный архитектор Ленинградской области, выпускник СПбГАСУ Сергей Лутченко – постоянный участник фестиваля, поскольку считает, что это мероприятие значимо для отраслевых специалистов, бизнеса, представителей власти и студентов.

«Бизнесу, госструктурам и отрасли фестиваль даёт возможность найти партнёров, а студентам и молодым специалистам – приобрести опыт и продемонстрировать свои профессиональные компетенции потенциальным работодателям. Магистранты СПбГАСУ показали хорошие работы, что вызывает особую гордость за родной вуз», –прокомментировал Сергей Лутченко.

Артём Агекян, Глеб Агеноров и Алексей Комов

Лауреатами фестиваля также стали магистрант СПбГАСУ Глеб Агеноров и выпускник нашего университета 2023 г. Артём Агекян за ВКР «Ревитализация территории большого порта Санкт-Петербурга», Савелий Загребин за ВКР «Стратегия постиндустриального освоения приграничных российско-норвежских территорий». Выпускница кафедры градостроительства Алена Своекошинова награждена грамотой Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований за ВКР «Преобразование территорий с научно-технологическим потенциалом на примере города Димитровграда».

В деловой программе спикерами выступили профессор кафедры Андрей Вайтенс и доцент кафедры Павел Скрябин.

Поздравляем участников фестиваля и кафедру градостроительства СПбГАСУ с успешным участием в международном фестивале «Зодчество»!

