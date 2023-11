К 100-летию Николая Громова прошло торжественное заседание диссертационного совета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 ноября 2023 года в Государственном университете управления состоялось торжественное заседание диссертационного совета, посвящённое 100-летию со дня рождения доктора экономических наук, профессора, создателя и заведующего первой в нашей стране кафедры управления на транспорте Николая Громова.

Заседание начал ученик профессора Громова, директор Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Алексей Чудновский, который коротко представил собравшихся и сказал, что для каждого из них Николай Николаевич был добрым примером и знаковой фигурой в жизни.

Профессор кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Татьяна Богданова сделала доклад о жизни и научной деятельности Николая Громова (подробности в отдельном материале у нас на сайте), а также обратила внимание на то, что год рождения Громова, 1923, совпадает с годом появления гражданской авиации в России. За годы работы в МИЭИ и ГУУ под его руководством было защищено свыше 400 кандидатских и 40 докторских диссертаций, а последний раз он осуществлял научное руководство в 2013 году, когда ему было 90 лет. Созданная им кафедра управления на транспорте стала предвестницей окончательно сформировавшейся сегодня тенденции к осуществлению общестранспортного образования. Кроме того, Николай Громов в научном тандеме с профессором Персияновым написал первый учебник общего управления на транспорте. Кафедра работала с другими транспортными институтами и активно сотрудничала с отраслевыми предприятиями, что всегда было свойственно МИЭИ и ГУУ впоследствии, пользовалась заслуженным авторитетом по всей стране и за рубежом.

Проникновенную речь о своём дедушке произнёс Артём Громов. Он рассказал, что Николай Николаевич был очень дальновидным и спокойным человеком, многое предугадывал. Закончил войну на очень перспективном посту и решился круто изменить жизнь, уйдя в науку. Лишился кафедры и создал новую, когда ему уже было за 50. При этом профессор Громов не боялся конкуренции, при нём кафедра управления на транспорте обладала самым представительным в университете, на ней было больше всего докторов наук по сравнению с другими кафедрами. Артём Андреевич поблагодарил всех за сохранение памяти о его дедушке, который отдал университету 70 лет своей жизни, «столько же прожил с бабушкой, которая поступила в МИЭИ даже раньше, и ушёл вместе с ней».

Генеральный директор ОАО Международный аэропорт «Уфа», депутат Курултая Республики Башкортостан Александр Андреев признался, что его всегда поражала мудрость Николая Николаевича и его доскональные знания особенностей авиатранспорта.

Профессор Московского Государственного технического университета гражданской авиации Александр Фридлянд, который в этот день отмечал своё 75-летие, признался, что познакомился с Громовым через его учеников, так как всегда занимался исключительно техническими вопросами авиатранспорта. Александр Абрамович отметил дальновидность Николая Николаевича в деле продвижения общетранспортного образования.

Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов отметил скромность своего старшего коллеги, рассказал, что тот никогда не давил на молодых педагогов своим авторитетом, но поражал способностями к организационной работе. Алексей Алексеевич указал на факт наличия у него на кафедре сразу трёх научных династий, что является показательным воспитательным моментом её работы.

Профессор кафедры теории и организации управления Института отраслевого менеджмента ГУУ Габдельахат Латфуллин участвовал в заседании в онлайн-формате и вспоминал особенную творческую обстановку на кафедре Николая Громова. Профессор выразил благодарность судьбе за то, что в его жизни повстречался такой Учитель с большой буквы.

На торжественном заседании диссертационного совета в честь 100-летия со дня рождения Николая Громова звучало ещё много добрых слов о профессоре, но мы остановимся на цитате Габдельахата Латфуллина: «Громов – громадина в науке и в жизни».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI