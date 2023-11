Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Гостей приглашают на каток в саду имени Н.Э. Баумана. Благодаря технологии искусственного намораживания льда здесь можно покататься на коньках даже при плюсовых температурах — до 10 градусов выше нуля.

Каток площадью тысяча квадратных метров может принять до двух тысяч гостей одновременно. В распоряжении посетителей теплый шатер для переодевания, прокат коньков, также предоставляются услуги помощников фигуристов. Кроме того, работает кафе, туалет, гардероб.

Площадка подойдет как опытным спортсменам, так и тем, кто еще не совсем уверенно стоит на коньках.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI