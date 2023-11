Дмитрий Вольвач: по просьбе бизнеса в ЕАЭС в декабре заработают новые правила регистрации и экспертизы лекарств

Source: MIL-OSI Russian Language News

На ВДНХ, на площадке выставки-форума «Россия», прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук. Минэкономразвития России представлял заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Участники рассмотрели более 40 вопросов из различных сфер интеграционного сотрудничества. Основной упор был сделан на решения, принимаемые в интересах бизнеса и граждан.

Вице-премьеры стран-участниц ЕАЭС утвердили правила выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. Принятые правила позволят снизить административную нагрузку для экономических операторов и помогут перейти на электронный документооборот при выдаче в автоматическом режиме лицензий и заключений на экспорт и импорт товаров.

«Важно, что члены Совета ЕЭК приняли решение о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины отдельных видов мяса крупного рогатого скота для промышленной переработки и производства готовой продукции. Принятые меры позволят снизить затраты мясоперерабатывающих предприятий, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Благодаря нововведениям, с 2024 года Россия сможет ввозить в страну до 100 тысяч тонн данной продукции, Армения – до 8,5 тыс. тонн, Беларусь – до 7,5 тыс. тонн, Казахстан – до 5 тыс. тонн, Киргизия – до 3,5 тыс. тонн».

В ходе заседания члены Совета ЕЭК поддержали российскую инициативу о внесении изменений в тексты двух технических регламентов ЕАЭС – «О безопасности машин и оборудования» и «О безопасности сельскохозяйственных, лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним». Данные поправки позволят производить и использовать самоходные машины и специальное оборудование на сжиженном природном газе.

Участники также поддержали предложение России об ускорении вступления в силу упрощённой процедуры подачи регистрационного досье лекарственного препарата, зарегистрированного в полном соответствии с требованиями ЕАЭС и правилами стран Союза.

«Необходимость принятия данной меры в предпринимательском сообществе назрела давно. Российские компании неоднократно обращались в органы исполнительной власти с просьбой ускорить решение данного вопроса, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Соответствующие изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения вступят в силу с 20 декабря этого года, а не в мае 2024 года, как планировалось ранее».

В рамках мероприятия Члены Совета посетили выставку и ознакомились с электрическими автомобилями российского производства, в числе которых представлены спортивный электромобиль Evolute i-Jet, кроссоверы «Москвич 3е», E-Neva, Evolute i-Sky и Evolute i-Joy, универсал Lada E-Largus, микроавтобус «Газель e-NN» и другие разработки.

Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 12 декабря 2023 года.

