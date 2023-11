Для уборки снега в Москве дополнительно привлекли 12 тысяч работников инженерных компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В уборке столицы от снега задействованы 12 тысяч сотрудников инженерных компаний. Работы идут круглосуточно, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 сантиметров снега, до конца недели осадки продолжатся. По решению Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы. 12 тысяч специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега», — отметил Петр Бирюков.

В усиленном режиме продолжают работать все городские службы. На круглосуточном дежурстве остаются аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Состояние улиц непрерывно мониторят, с помощью коммунальной техники их прометают и обрабатывают противогололедными материалами. Для сотрудников инженерных компаний и коммунальных служб организовали пункты обогрева и полевые кухни.

Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на Московской кольцевой автомобильной дороге, а также в ТиНАО, дежурят тягачи.

Москвичам рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах и по возможности перенести на другие дни поездки на автомобилях.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI