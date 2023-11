Грамотное управление бизнесом: МБМ приглашает столичных рестораторов на онлайн-курс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Moscow Government – Правительства Москвы

Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) бесплатно обучат предпринимателей, занятых в сфере общественного питания, а также тех, кто только планирует открыть свой ресторан или кафе. Для участников пройдет курс тематических вебинаров и онлайн-конференция о взаимодействии с контрольно-надзорными органами, а также особенностях работы в системе «Честный знак».

Участие доступно по предварительной регистрации на каждый вебинар.

За последние пять лет количество малых и средних предприятий общественного питания в Москве выросло на 21,3 процента. Сегодня в столице работает более 19 тысяч предприятий общественного питания. Чтобы поддержать дальнейшее развитие, мы проводим для предпринимателей комплексное обучение. Слушатели смогут разобраться в широком спектре вопросов — от последних изменений законодательства до особенностей менеджмента в сфере общественного питания», — сказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

29 ноября пройдет онлайн-конференция «HoReCa−2023: практика взаимодействия с контрольно-надзорными органами, особенности работы в системе “Честный знак”».

Об изменениях в законодательстве для предприятий общепита в 2024 году расскажет основатель ресторанов, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов. Он также даст практические рекомендации о том, как взаимодействовать с контрольно-надзорными органами.

О внедрении маркировки для отельной и ресторанной сферы расскажет Мария Ильина, руководитель направления HoReCa Центра развития перспективных технологий — оператора государственной системы маркировки «Честный знак». Предприниматели узнают, как подготовиться к грядущим изменениям и какие инструменты предстоит использовать в работе с маркированными товарами.

Онлайн-курс «Ресторан, кофейня, пекарня, бургерная, кондитерская, фастфуд: управляй грамотно» включает в себя тематические вебинары, которые будут проходить с 30 ноября по 4 декабря.

30 ноября состоится первый вебинар «Принципы управления предприятием питания от А до Я». Слушатели изучат особенности этого направления, узнают о частых ошибках и научатся избегать их.

Вебинар «Опыт управления и развития сети ресторанов» пройдет 1 декабря. Эксперты расскажут об особенностях кадрового менеджмента в сетевых заведениях.

4 декабря состоится вебинар «Роль шеф-повара в управлении рестораном». Участники узнают о том, какое место занимает шеф-повар в системе менеджмента предприятия общественного питания и как влияет совмещение его функций с ролями владельца и управленца.

Спикеры вебинаров: руководитель спецпроектов ФРиО и Ассоциации национального гостеприимства Алекс Русу, генеральный директор ресторанной и гостиничной консалтинговой компании Александр Киндеев, совладелец сети ресторанов Кирилл Мартыненко, президент Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России Николай Сарычев.

Образовательная поддержка предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для предпринимателей можно узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки, воспользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», акселерационные программы. Проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом без границ между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ и по телефону: +7 495 225-14-14.

