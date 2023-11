Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 28 ноября, приняла в первом чтении законопроект, который продлевает на 2024 год меры поддержки отечественных предпринимателей и граждан в условиях санкционного давления на российскую экономику. Документ, в котором учтены предложения 22 федеральных ведомств, разработан Минэкономразвития России по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина.

Законопроект предусматривает сохранение специального регулирования в сфере разрешительной и контрольной (надзорной) деятельности. В частности, речь идет о полномочиях Правительства принимать решения по организации и проведению государственного и муниципального контроля, в том числе вводить мораторий на проверки и контрольные (надзорные) мероприятия, продлевать срок действия лицензий, устанавливать особенности аккредитации и других разрешительных мер.

Другой ключевой блок продлевает возможность специального регулирования в сфере корпоративных отношений. Например, общие собрания акционеров могут проводиться в заочной форме для более оперативного принятия важных решений, влияние участников из недружественных государств на деятельность российских компаний по-прежнему будет ограничено.

Меры поддержки будут сохранены и в других сферах экономики. Так, в строительстве и градостроительной деятельности за застройщиком сохраняется право вносить изменения в условия госконтракта самостоятельно, без излишней бюрократической нагрузки. В социальной сфере продлевается срок, в течение которого льготники, проживающие на новых территориях РФ, могут обратиться за ежемесячными выплатами.

В сфере образования Правительство по-прежнему сможет устанавливать особенности приема на обучение по основным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования в отношении граждан, учившихся за рубежом, но вынужденных прервать обучение в связи с недружественными действиями иностранных государств.

«Наряду с прямыми законодательными контрсанкционными мерами законопроект обеспечит защиту российской экономики в условиях санкций. Основной, но не единственный механизм – предоставление Правительству полномочий на принятие решений, направленных на поддержку бизнеса. Практика таких специальных полномочий показывает свою эффективность: гибкий подход позволяет адаптировать регулирование под быстро меняющиеся условия», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI