Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В интернет-издании «Russpass-журнал» рассказали, какие столичные достопримечательности находятся на пути трех популярных транспортных маршрутов: трамвая № 39, автобусов М1 и М3.

Читатели статьи «Экскурсия за 54 рубля: самые красивые маршруты городского транспорта в Москве» могут совершить познавательное путешествие по цене одной поездки по карте «Тройка». Каждое описание маршрута представляет собой подробный рассказ о старинных зданиях, памятниках и связанных с ними известных деятелях. Кроме того, можно узнать об улицах и проспектах, вошедших в историю не только города, но и страны.

Трамвайная прогулка соединяет станции метро «Чистые пруды» и «Университет». Пассажиры маршрута № 39 увидят места, знакомые по популярным советским фильмам, Кремль, сталинскую высотку на Котельнической набережной и Донской монастырь, где расположен один из самых известных московских некрополей. Кроме того, они пересекут историческую границу города там, где она проходила до начала ХХ века.

Поездка на автобусе М1 начинается с Ленинского проспекта. Москвичей и туристов, выбравших этот маршрут, ждут такие шедевры архитектуры, как Дом на набережной и бывший гастроном «Елисеевский», Петровский путевой дворец и реконструированная ГЭС-2. Автобус проезжает всю Тверскую улицу, богатую достопримечательностями.

Другой маршрут — «Серебряный бор» — «Проспект Буденного» — можно проехать на автобусе М3. Поездка охватывает Красную Пресню, Большую Никитскую и Моховую улицы, а также начало дороги, по которой раньше царские особы отправлялись из Кремля в загородные резиденции. Пассажиры проедут и по пушкинским местам — мимо церкви, где поэт обвенчался с Натальей Гончаровой, и собора, где его крестили.

«Russpass-журнал» — издание о туризме в России, созданное на базе цифрового туристического сервиса Russpass. Оно рассказывает о новых маршрутах, событиях, технологиях и людях, которые двигают индустрию вперед. Особое внимание журнал уделяет Москве и ее туристическим возможностям. Авторы пишут о таких местах и маршрутах столицы, которые интересны как самим москвичам, так и гостям города.

Сервис Russpass создан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.

Два столичных проекта отметили Всероссийской премией «Маршрут года»Почти 800 тысяч человек посетили туристические инфоцентры Москвы в 2023 году

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI