«Газпромбанк» вручил нашим студентам именные стипендии

27 ноября 2023 года «Газпромбанк» вручил именные стипендии студентам Государственного университета управления.

Именные стипендии вручаются ежегодно по результатам учебного года и строгого отбора среди студентов, показавших отличные результаты в учёбе и принимавших активное участие в жизни университета.

В этом году было подано более 200 заявок. По итогам проведённых собеседований с кандидатами для получения именных стипендий были отобраны следующие студенты Института экономики и финансов ГУУ:

— Варвара Романова;

— Диёра Ташибекова;

— Яна Тихомирова.

Поздравляем наших студенток с победой и желаем дальнейших успехов!

