Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России разработало проект указа Президента РФ об утверждении почетного звания заслуженного работника туризма за достижения в сфере туризма и туристской деятельности. Документ подготовлен по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», и опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.

Предложение об учреждении почетного звания поступило главе государства в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма 5 сентября 2023 года. Владимир Путин поддержал идею и отметил, что «моральное поощрение, общественное признание заслуг крайне важно для любого человека».

Звание планируют присваивать за значительный вклад и личные заслуги в развитие внутреннего и въездного туризма, развитие индустрии и формирование национальных туристских маршрутов. Предлагается также поощрять участие в реализации федеральных и международных программ и проектов в области развития туризма, в том числе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», подготовки кадров, за обеспечение безопасности и продвижение отечественного туристского продукта на мировом рынке. Вручать награду будет министр экономического развития России. Планируется, что церемония награждения почетным званием «Заслуженный работник туризма» станет ежегодной.

Звания можно удостоиться за реализацию проектов в сфере туризма с привлечением внебюджетных инвестиций, продвижение интересов России по вопросам туризма в рамках международных организаций, создание благоприятных условий для развития туризма и раскрытии туристского потенциала страны и отдельных регионов. Заслуженные работники туристской отрасли могут претендовать на статус ветерана труда с соответствующими социальными льготами и выплатами.

«Сегодня в российской туристкой отрасли трудится около миллиона человек. Среди них есть много профессионалов, которые вносят большой вклад в развитие отечественной индустрии гостеприимства. Звание заслуженного работника позволит на государственном уровне обеспечить признание их заслуг, поддержать мотивацию, сделать самых достойных представителей турбизнеса ориентиром для молодых специалистов», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI